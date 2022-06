Google Pixel 6a, mai così tanti leak: eccolo nelle foto "ufficiali"

Durate lo scorso Google I/O il colosso di Mountain View aveva svelato alcuni dettagli su Google Pixel 6a, l’atteso medio gamma in arrivo in Italia questa estate al prezzo di 459€: in queste ore il sempre affidabile leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter due nuove foto ad altissima risoluzione dello smartphone.

I dettagli ben visibili sottolineano ancora una l’incredibile somiglianza di Pixel 6a con l’attuale generazione top di gamma, a eccezione della fotocamera posteriore dove i due sensori sono “uniti” da un elemento cilindrico invece di essere completamente separati come su Google Pixel 6.

Ricordiamo che il nuovo medio gamma di Google monta un display OLED da 6.1 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, lo stesso processore Google Tensor di prima generazione presente sulla serie Google Pixel 6, una fotocamera posteriore doppia con un sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP con apertura f/1.7, certificazione IP67 contro liquidi e polvere, una batteria da 4,306 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e ovviamente Android 12.

Some 6A pix to enjoy. pic.twitter.com/2jsMK8Y5FG — Ev (@evleaks) June 14, 2022

In attesa di scoprire con precisione quando il device sarà effettivamente acquistabile anche nel nostro Paese, gli interessati a mettere le mani su un vero top di gamma al prezzo di un medio gamma possono acquistare l’ottimo Google Pixel 6 in offerta su Amazon al prezzo più basso mai raggiunto.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.1 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, vetro Corning Gorilla Glass 3

Processore Google Tensor con 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP con apertura f/1.7, flash LED, OIS e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP con FOV di 107°, PDAF e apertura f/2.2;

Fotocamera frontale con sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con FOV di 84° e apertura f/2.0;

Certificazione IP67 contro liquidi e polvere;

Dimensioni: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm;

Peso: 178 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + eSIM), 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4,306 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.