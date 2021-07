Google menziona accidentalmente (per poi rimuoverli) i nomi dei suo prossimi top di gamma, Pixel 6 e Pixel 6 XL.

Pixel 6: l'errore di Google

Dopo diverse indiscrezioni riguardanti la serie Google Pixel 6, pare che il colosso di Mountain View abbia menzionato accidentalmente questi dispositivi.

In buona sostanza, i colleghi di XDA-Developers hanno notato che in un modulo ufficiale relativo al summit degli sviluppatori di giochi (che Google terrà questa settimana) sono stati citati gli ancora inediti “Pixel 6” e “Pixel 6 XL”. Sebbene la compagnia abbia cancellato le menzioni appena la notizia è trapelata, lo screenshot di seguito vi chiarisce l'accaduto.

Ovviamente, ci aspettavamo che big G chiamasse il suo prossimo flagship Pixel 6, ma è interessante notare che anche Pixel 6 XL sia stato citato. Sebbene la società statunitense abbia utilizzato il marchio XL sin dal primo Pixel nel 2016, gli ultimi rumor raccontavano che il Pixel più grande sarebbe stato chiamato Pixel 6 Pro.

Ad ogni modo, sembra che il telefono con il display più ampio avrà una batteria da 5.000 mAh e un sistema flessibile della fotocamera tripla posta sul retro, configurazione che potrebbe essere dotata anche di un obiettivo periscopio. Nei dettagli, pare che il suddetto telefono avrà un display P-OLED da 6,71 pollici, una fotocamera frontale da 12 megapixel, una principale da 50 megapixel e sotto il cofano un chip personalizzato dell'azienda statunitense.

Un'altra indiscrezione recente suggerisce che Google potrebbe portare a cinque gli anni di aggiornamento di sistema per la serie Pixel 6. Tuttavia, questa fonte non è solida, quindi aspettiamo altri leaker o dettagli ufficiali per darne conferma.

