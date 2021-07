Google Pixel 6 Pro è appena stato avvistato in alcune fotografie dal vivo che hanno permesso di dare un'occhiata al display curvo, al design unico a doppio tono e a molto altro ancora.

Google Pixel 6 Pro: facciamo il punto

È probabile che l'OEM di Mountain View annunci il telefono di fascia media Pixel 5a ad agosto. Ad ottobre invece, l'azienda dovrebbe rilasciare Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Una recente fuga di notizie ha rivelato tutte le principali specifiche del duo di device premium. Ora, grazie ad uno scatto dal vivo dell'iterazione Pro, possiamo dare un'occhiata al design del prodotto.

Nell'immagine, il Pixel 6 Pro si nota che sfoggia un display perforato con bordi curvi. Il telefono ha un fascino meraviglioso dalla parte anteriore in quanto presenta cornici super sottili. L'assenza di uno scanner di impronte digitali fisico suggerisce che il dispositivo potrebbe essere dotato di un sensore di impronte digitali sullo schermo.

Il pannello posteriore del Pixel 6 Pro ha un doppio tono con una striscia orizzontale che contiene i sensori fotografici. Ci sono tre lenti e un flash LED. La presenza di una fotocamera di forma rettangolare suggerisce che questa presenta un obiettivo zoom periscopico.

Il numero di modello “GR1YH” si trova scritto nella parte inferiore del pannello posteriore del telefono. Rapporti passati hanno anche rivelato che questo numero di modello appartiene al futuro telefono Pixel di Google, avente nome in codice Raven il quale, stando a quanto si apprende, dovrebbe appartenere al Pixel 6 Pro.

Sebbene il dispositivo mostrato nello scatto dal vivo assomigli ai rendering CAD di Pixel 6 Pro apparsi a maggio, è consigliabile prendere questa fuga di notizie con “un pizzico di sale” poiché la sua autenticità non può essere confermata. Generalmente, i telefoni dell'OEM americano sono progettati da Google, prodotti in Cina e spediti negli Stati Uniti. Quindi, il testo “made in the US” che può essere visto accanto al numero del modello ci fa dubitare ulteriormente dell'autenticità dell'immagine.

Specifiche di Google Pixel 6 Pro (RUMOR)

Il flagship di Google dovrebbe presentare un display P-OLED da 6,71 pollici, una fotocamera frontale da 12 megapixel e un sistema a tripla fotocamera così ripartita: 50 megapixel (principale) + 48 megapixel (teleobiettivo) + 12 megapixel (ultrawide). Il telefono sarà alimentato dal chip personalizzato dell'azienda statunitense, da banchi RAM fino a 12 GB e da una batteria da 5.000 mAh che potrebbe supportare la ricarica rapida. Potrebbe arrivare con storage da 128 GB / 256 GB / 512 GB e funzionerà su sistema operativo Android 12.

