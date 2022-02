Google Pixel 6: i trucchi per ottenere il massimo dal tuo smartphone

La possibilità di acquistare in Italia i nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ci porta a prendere in considerazione alcuni trucchi per ottenere il massimo dai top di gamma di Google nell’eventualità che il device ti sia stato consegnato.

Disclaimer: l’articolo è stato realizzato utilizzando un Google Pixel 6 con l’aggiornamento di febbraio. Le funzionalità sono identiche anche per il modello Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6: i trucchi per ottenere il massimo dallo smartphone

Iniziamo col dire che Android 12 introduce alcune funzioni al momento esclusive della gamma Pixel 6 ma che ben presto saranno implementate anche dai più importanti OEM Android del settore, come il supporto al Material You per gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 12 o che sono venduti già con l’ultima versione del sistema operativo di Google.

Attiva Now Playing

Se ascolti molto la radio o se in generale sei in un ambiente dove c’è sempre della musica in sottofondo, l’opzione Now Playing è sempre a tua disposizione per mostrarti immediatamente qual è il brano attualmente in riproduzione nell’ambiente circostante. Puoi attivarlo immediatamente entrando all’interno delle impostazioni del tuo Pixel 6/Pixel 6 Pro e cercando l’impostazione tramite la barra di ricerca superiore.

Attiva Tocco rapido

Google Pixel 6 ha introdotto il supporto alla funzione Tocco rapido, ovvero una soluzione che permette di attivare una gesture o anche un’applicazione semplicemente con un doppio tap sul retro del tuo smartphone. Raggiungibile tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Gesti > Tocco rapido, permette di effettuare le seguenti operazioni:

Acquisire uno screenshot

Accedere a Google Assistant

Riprodurre o mettere in pausa i contenuti multimediali

Visualizzare le app recenti

Mostrare le notifiche

Aprire un’applicazione a scelta tra quelle installate

Volendo, inoltre, come ultima opzione è possibile attivare la voce “Richiedi tocchi più precisi” per evitare che il sistema riconosca erroneamente un doppio tap fortuito.

Correggi l’altezza della tastiera Google

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono smartphone piuttosto grandi da gestire – il primo con un display da 6.4 pollici e il secondo con un display da 6.71 pollici -, pertanto può risultare piuttosto comodo ridurre l’altezza della tastiera Google per ridurre la corsa delle dita per raggiungere i tasti più lontani dal bordo inferiore. Per ridurre l’altezza della tastiera è necessario seguire questi passi:

Aprire il menu delle Impostazioni

Immettere “tastiera” nel box di ricerca

Scegliere la voce “Altezza della tastiera”

Selezionare l’impostazione che più ti aggrada

Registra più volte l’impronta digitale

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro integrano per la prima volta il sensore di sblocco con impronte nel display, e sappiamo con quali risultati. Gli ultimi aggiornamenti software hanno effettivamente migliorato la situazione rendendolo leggermente più scattante nella fase di riconoscimento, anche se inferiore a quello ad esempio integrato sulla serie Samsung Galaxy S22. Un trucco per ridurre al mimino eventuali problemi con il riconoscimento consiste nel registrare due volte di fila la stessa impronta digitale. Ecco come fare:

Entra nel pannello Impostazioni > Sicurezza

Cerca la voce “Sblocco con l’impronta”

Inserisce il PIN di sblocco

Tappa sulla voce “Aggiungi impronta”

Inoltre, se utilizzi una pellicola protettiva per il display – ti consigliamo questo modello della Spigen con due pannelli in vetro, pellicola igienizzante e righello elimina bolle -, aggiungi le impronte solo dopo aver applicato la pellicola protettiva. Poi, entra nel pannello Impostazioni > Display > Aumenta la sensibilità del touchscreen, per migliorare la reattività del sistema per il riconoscimento dell’impronta.

Personalizza l’app Fotocamera

Uno dei motivi per cui un utente sceglie un Pixel è evidentemente anche per la qualità delle fotocamere che, anche su Pixel 6, sono al top della classifica. Ti consigliamo di migliorare l’esperienza di scatto andando a personalizzare l’app tramite i seguenti passi:

Avvia l’applicazione Fotocamera

Tappa l’icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra

Tappa sulla voce “Altre impostazioni”

Personalizza l’app come più ti aggrada

