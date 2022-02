Google Pixel 6 sbarca in Italia: prezzi e tempi di consegna

Finalmente ci siamo: a distanza di ben quattro mesi dal lancio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i nuovi smartphone di fascia alta del colosso di Mountain View sono finalmente disponibili all'acquisto nel nostro Paese. Se, infatti, fino ad oggi gli utenti residenti in Italia potevano acquistare i nuovi device di Google tramite importazione su Amazon o eBay, a partire da oggi si ha finalmente la possibilità di comprare il modello Pixel 6 o il più potente Pixel 6 Pro direttamente dal Google Store.

Google Pixel 6/Pixel 6 Pro sbarcano in Italia: prezzi e disponibilità

Cliccando questo link è possibile accedere allo store ufficiale di Google per acquistare Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro. Il primo è disponibile a partire da 649 euro con taglio di memoria standard da 128 GB, mentre per il secondo si parte da 899 euro con taglio di memoria standard da 128 GB. Entrambi i device sono sbloccati, possono cioè essere utilizzati con qualunque operatore mobile presente nel nostro Paese, ma sono disponibili in quantità limitata e con consegna completamente gratuita.

Se avete intenzione di acquistare i nuovi device di fascia alta di Google vi conviene fare presto e procedere fin da subito: le nuove scorte saranno disponibili solo a partire dal mese di maggio.

