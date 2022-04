Google, ecco le patch di aprile per i Pixel: tutte le novità

Google ha avviato il rilascio delle patch di aprile per tutti gli smartphone della gamma Pixel supportati, con un rollout graduale che impiegherà circa una settimana per raggiungere tutti i device compatibili. Le nuove patch, che non includono il Feature Drop atteso invece per il mese di giugno, correggono un gran numero di bug e problemi di sistema.

Entrando nel dettaglio, le patch di aprile sono disponibili per i seguenti smartphone:

Pixel 4 (XL): SP2A.220405.003

Pixel 4a: SP2A.220405.003

Pixel 4a (5G): SP2A.220405.003

Pixel 5: SP2A.220405.003

Pixel 5a (5G): SP2A.220405.003

Pixel 6: SP2A.220405.004

Pixel 6 Pro: SP2A.220405.004

Ecco il changelog completo relativo all’aggiornamento in fase di rilascio:

Batteria e alimentazione Migliorate le performance della ricarica wireless con alcuni accessori

Fotocamera Corretto il problema che causa uno zoom innaturale della fotocamera frontale nell’anteprima di alcune applicazioni Corretto un bug che portava alla visualizzazione delle schermo verde nell’anteprima della fotocamera

Interfaccia Corretto il crash della Systema UI mentre si utilizza il Picture-in-Picture (PIP) Corretto un bug che mostrava un messaggio di errore impostando specifici wallpaper live Corretto un bug che non mostrava correttamente i Quick Setting dopo aver cambiato il wallpaper Corretto un bug che comportava un’animazione scorretta del display dopo aver cancellato una ricerca all’interno dell’app drawer Corretto un bug che non consentiva la navigazione nella schermata overview con TalkBack attivo Corretto il bug che impediva al pulsante recenti di mostrare l’overview con alcuni launcher di terze parti con la navigazione a tre tasti



Inoltre, sono anche presenti le patch di sicurezza di aprile che chiudono 44 falle di cui 9 di livello critico e 33 di livello alto. L’aggiornamento, come avete potuto notare, è già disponibile in Italia: per scaricarlo basta seguire il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema, oppure procedere al download manuale della factory image o del file OTA.