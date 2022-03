Game Mode su Google Pixel 6: cos'è e come si attiva

L’arrivo di Android 12 su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ha introdotto anche il supporto nativo al “Pannello di gioco” e alla “Modalità Giochi” (o Game Mode), una feature che permette di avere a portata di tap alcune funzionalità interessanti come la possibilità di effettuare screenshot, controllare gli FPS, attivare la modalità non disturbare, far partire lo streaming su YouTube e anche la registrazione in locale mentre si gioca.

Assieme al Pannello di gioco, Android 12 ha introdotto anche la Game Mode (Modalità Giochi): quando attiva, alcuni elementi come la batteria e le performance vengono automaticamente bilanciati per migliorare l’esperienza utente, sebbene si tratti di un qualcosa che dipende dagli sviluppatori di terze parti – Google ha semplicemente realizzato l’impalcatura, ma spetta ai developer il compito di implementarla nei loro giochi.

Disclaimer: la funzione è disponibile solo sugli smartphone Pixel e solo sui modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Non è ancora chiaro se la feature verrà estesa anche agli altri modelli di Pixel.

Come attivare la modalità Giochi (Game Mode) su Google Pixel 6

Per prima cosa è necessario seguire questi semplici passi per attivare la modalità Giochi:

Apri le impostazioni

Tappa su Notifiche

Fai uno scroll in basso fino a trovare “Non disturbare”

Fai un tap su “Pianificazioni”

Individua la voce “Giochi” e tappa sull’icona a forma di ingranaggio

Attiva la voce “Pannello di gioco”

Una volta fatto questo, ogni volta che aprirai un gioco (sperando che sia supportato) noterai una piccola “bolla” sul display del tuo smartphone Pixel: puoi tenere tappato su di essa per muoverla dove vuoi oppure trascinarla fuori lo schermo. Se invece tappi su di essa si apre un nuovo pannello in cui sono presenti quattro tasti superiori utili per attivare la modalità non disturbare, attivare il contatore degli FPS, attivare la scorciatoia per la registrazione e attivare la scorciatoia per catturare uno screenshot.

Inoltre, per i giochi che supportano la modalità, è anche disponibile il pannello “Ottimizzazione” tramite cui puoi scegliere di massimizzare le prestazioni, utilizzare le impostazioni di default oppure dare priorità all’autonomia e quindi incidendo il meno possibile sulla batteria del telefono. Questa modalità è utile per giocare al massimo sui Pixel di nuova generazione, ma forse sarebbe meglio aprire il supporto anche agli altri smartphone per facilitare l’implementazione della feature sul maggior numero di giochi presenti sul Play Store.

