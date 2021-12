Google Pixel 5a vs Pixel 6: ecco le differenze in un video

In un nuovo video Google mette in risalto le differenze tra Google Pixel 5a e Google Pixel 6, due smartphone Android diversi ma entrambi accomunati da numerose funzionalità. Il modello Pixel 5a 5G ha dalla sua un design del tutto simile a quello del Pixel 4a 5G, compresa la scocca in plastica questa volta però migliorata per garantire la certificazione alla impermeabilità.

Google Pixel 6, invece, rappresenta il primo verso smartphone di fascia alta dell'azienda di Mountain View che rivoluziona completamente l'esperienza utente sia dal punto di vista del design che anche per via della presenza di Android 12. Design a parte, nel video di Google vengono messe in risalto anche le funzionalità disponibili su entrambi i device: la connettività 5G, la presenza di una batteria con una lunga autonomia e le incredibili funzionalità offerte da Google Assistant.

Ovviamente l'azienda non può non citare la fotocamera dei Google Pixel, forse la funzionalità più amata da chi possiede uno smartphone di Google. Per la compagnia entrambi montano “fotocamere incredibili“, ed effettivamente è proprio così, ma è chiaro a tutti che per un'esperienza fotografica di alto livello il vero vincitore della comparazione risulta essere Google Pixel 6, se non altro per l'introduzione di nuovi sensori.

Curiosi di scoprire tutte le differenze tra i due device made by Google? Non perdete il breve video realizzato dal colosso hi-tech disponibile qui in basso.

