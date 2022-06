Google Pixel 3 riceve un nuovo update inaspettato: tutte le novità

Il team di sviluppo di Google ci sorprende con un inatteso aggiornamento per gli ex top di gamma del 2018 Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, dopo che aveva definitivamente staccato la spina a fine febbraio con l’ultimo update di sicurezza.

Ebbene, in base alle informazioni ufficiali condivise dalla compagnia ai colleghi di 9to5Google, scopriamo che all’interno dell’inaspettato update trova posto il pieno supporto alla connettività VoLTE per i sopracitati smartphone del colosso di Mountain View.

“A giugno 2022 Google ha rilasciato un aggiornamento software che ha abilitato il roaming VoLTE per molti operatori statunitensi e globali – si legge nella nota rilasciata dall’azienda. Ciò consente a molti dispositivi Pixel di utilizzare il roaming negli Stati Uniti con VoLTE se il tuo operatore telefonico lo supporta.”

Sebbene l’introduzione dell’update renda ancora più appagante l’utilizzo degli ex top di gamma del 2018, vi ricordiamo che purtroppo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non saranno aggiornati ad Android 13 quando sarà rilasciato durante il Q4 di quest’anno.

Nel caso in cui foste alla ricerca di un Pixel di Google non solo attuale ma con ancora molti anni di supporto software assicurato, vi consigliamo di prendere al volo questa interessante offerta di Amazon per Google Pixel 6; il top di gamma sarà aggiornato fino ad Android 15 e riceverà le patch di sicurezza fino al 2026.

