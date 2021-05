Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha dichiarato in un incontro virtuale avvenuto con alcuni giornalisti della regione Asia-Pacifico pochi giorni fa: “Stiamo lavorando con Jio per lanciare uno smartphone a basso costo“. Tuttavia, Pichai non ha rivelato la data di lancio e il prezzo del telefono.

Google continua ad investire in India

Ricordiamo che BigG ha acquisito una quota del 7,7% in Jio nel 2020 per 33,77 miliardi di rupie (465 milioni di dollari). La società ha anche raggiunto un accordo commerciale con Jio per sviluppare congiuntamente uno smartphone economico entry-level.

L'investimento di Google in questa piccola realtà fa parte del “Google India Digital Fund“, un servizio che l'azienda ha annunciato l'anno scorso. Nel luglio 2020, il CEO ha anche annunciato l'intenzione di investire 750 miliardi di rupie (10 miliardi di dollari) in India nei prossimi cinque-sette anni per accelerare l'applicazione della tecnologia digitale nel Paese.

Alla recente conferenza Google I/O, l'OEM americano ha introdotto una serie di nuove funzionalità per il sistema Android 12, tra cui nuove impostazioni sulla privacy, un nuovo design alla UI, rinnovati effetti di animazione e applicazioni AI. Pichai ha affermato che queste funzionalità appariranno sugli smartphone lanciati congiuntamente con Jio quest'anno.

Questo è probabilmente un buon affare per Google e Jio perché il mercato indiano degli smartphone è un mercato molto tecnico. Non è un posto dove investire grandi cifre ma, al massimo, è un mercato dove spopolato i budget phone e i device midrange.

Se il dispositivo è troppo costoso, probabilmente non è un buon affare per i clienti indiani. Gli smartphone Pixel normali sono ovviamente “troppo” costosi per il Paese e la sua economia. Pertanto, un dispositivo entry-level con Jio potrebbe essere semplicemente attraente. Tuttavia, il prezzo di questo terminale deve essere da entry-level se si spera di voler fare la differenza in un'area popolata da Xiaomi, Realme, OPPO, POCO, Redmi.

