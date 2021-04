La conferenza annuale di Big G dedicata agli sviluppatori, la Google I/O, quest’anno non è stata cancellata. Com’è accaduto per molto altri grossi eventi, anche questo si terrà completamente online. Il colosso di Mountain View l’ha confermato ufficialmente: ecco cosa aspettarci.

Google I/O 2021 ufficiale: sarà online

Come al solito, il colosso delle ricerche ha un modo tutto speciale per rapportarsi con utenti e sviluppatori. Quindi, c’era da aspettarsi qualche sorpresina sulla pagina ufficiale della Google I/O 2021. In effetti per avere qualche dettaglio in più sull’evento c’è da risolvere una serie di piccoli indovinelli.

Ad ogni modo, le informazioni essenziali adesso ci sono tutte: l’evento si terrà dal 18 al 20 maggio, sarà disponibile online e – soprattutto – sarà fruibile gratuitamente da chiunque.

Per quello che riguarda le novità da aspettarsi, quelle che potrebbero interessare parecchio anche gli utenti finali oltre che gli sviluppatori, possiamo dare per scontato che saranno svelati maggiori dettagli su Android 12. Inoltre, non è da escludere che Big G decida di lanciare anche un prodotto Pixel: che si tratti di Pixel 5a oppure dei Buds A (già trapelati per sbaglio) non è chiaro. Ad ogni modo, manca poco più di un mese e poi l’arcano sarà svelato.

Google

Smartphone