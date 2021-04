Google sembra che abbia svelato per errore le nuove Pixel Buds A in un’emal di marketing da poco rilasciata ai consumatori. Attenzione però; al momento non potete acquistare le cuffie TWS di seconda generazione in questa meravigliosa colorazione Green Mint.

Google Pixel Buds A: cosa sappiamo?

Mentre ci avviciniamo al Google I / O 2021, hanno iniziato a spuntare i primi rumor relativi ai nuovi prodotti hardware che la compagnia potrebbe presentare; tra questi citiamo il Pixel 5A e gli auricolari Pixel Buds A. Google sembra aver superato se stesso stavolta, poiché, secondo quanto si apprende da 9to5Google, una nuova email pubblicitaria ha svelato un’immagine di Pixel Buds Green Mint che non fanno parte dell’attuale formazione presente in listino. Anche l’interno del case è abbinato al colore delle gemme.

Quindi, tenendo conto di questi dettagli, probabilmente vedremo i prossimi Pixel Buds A presentati a breve. Esteticamente sembrano praticamente identici alle cuffie di prima generazione, anche se il secondo LED all’interno della custodia di ricarica è assente o semplicemente non è visibile in questo scatto. C’è sempre la possibilità che qualcuno si sia “nascosto” con la tinta del colore ma sarebbe un po’ insolita come cosa.

Inoltre, le nuove cuffie TWS di BigG sono state avvistate anche presso la Federal Communications Commission (FCC). Dovremo attendere l’eventuale annuncio di Google per capire se la società prevede di venderle ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello delle Pixel Buds standard. Ci si aspetta un prezzo di 99 o 129 dollari.

I Pixel Buds di seconda generazione di Google presentavano alcuni problemi di stabilità della connessione quando sono stati commercializzati per la prima volta; la società ha cercato di risolvere questo problema nel corso dei mesi con diversi aggiornamenti del firmware. Ma alcuni clienti continuano a riscontrare problemi come interruzioni e altri bug. Speriamo di non osservare queste criticità anche con il nuovo modello.

Google

Wearable