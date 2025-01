Google ha rimosso tutti i vecchi aggiornamenti di Pixel 4a: cosa succede?

Qualche settimana fa, Google ha lanciato il Pixel 4a Battery Performance Program, un aggiornamento che – apparentemente – dovrebbe migliorare la batteria su alcuni dispositivi Pixel 4a, ma che, in realtà, avrebbe peggiorato notevolmente le cose per molti utenti. Utenti che si erano ben presto affrettati a eseguire il downgrade, ma Google ha chiuso ufficialmente anche questa scappatoia, rimuovendo i link per il download dei vecchi firmware.

Rimossi tutti i vecchi firmware

Un utente di Reddit ha notato che Google ospitava quasi tre anni di immagini firmware per Pixel 4a, dal suo aggiornamento Android 10 pronto all’uso all’ultimo aggiornamento Android 13, quando il dispositivo aveva raggiunto ormai la fine del suo ciclo vitale. Si tratta di una pratica abbastanza standard di Google, che ospita molti firmware più vecchi per praticamente tutti i suoi dispositivi recenti.

Meno standard, invece, quello che è accaduto poi. L’azienda avrebbe infatti rimosso tutti questi vecchi firmware per Pixel 4a, lasciandone soltanto uno: il più recente, rilasciato a sorpresa nel corso di gennaio (TQ3A.230805.001.S2), che gli utenti hanno iniziato a chiamare “aggiornamento della morte” perché in moltissimi casi ha reso il telefono praticamente inutilizzabile.

Sono decine e decine, infatti, le segnalazioni che popolano il web. Gli utenti, dopo l’update, possono ancora utilizzare il proprio dispositivo, ma la durata della batteria è stata così gravemente compromessa che sopravvive a malapena a mezz’ora di schermo attivo.

Google, di solito, non rimuove i vecchi firmware a meno che non ci sia qualcosa di gravemente problematico. È probabile che l’azienda abbia agito per lo stesso motivo. In ogni caso, non ha spiegato ufficialmente il motivo della sua scelta.