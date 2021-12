Gli utenti si fidano di Amazon e Google ma non di Apple

Secondo un sondaggio condotto dal Washington Post, Amazon e Google comunicano più fiducia agli utenti rispetto ad Apple quando si tratta del trattamento dei loro dati personali e dell'attività online. Allo stesso tempo, la stragrande maggioranza degli intervistati non si fida di Facebook, TikTok e Instagram.

Apple, Amazon e Google si contendono la fiducia degli utenti

Più di 1000 intervistati hanno preso parte al sondaggio del Washington Post. La pubblicazione ha affermato che gli utenti non si fidano di Facebook, TikTok, Amazon, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft e Apple quando si tratta di sicurezza dei dati degli utenti e privacy dell'attività di rete.

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di caratterizzare il loro atteggiamento nei confronti di ciascuna delle aziende con una delle seguenti affermazioni: “Mi fido fortemente”, “Mi fido”, “Mi fido un po'”, “Non mi fido affatto” e ” Non ho opinioni su questa società”.

Il 18% degli intervistati ha affermato di “fidarsi fortemente” di Apple, mentre Google e Amazon hanno ottenuto ciascuno il 14%.

Allo stesso tempo, il 26% degli intervistati ha dato la valutazione “Mi fido” di Apple, mentre il 39% e il 34% degli intervistati, rispettivamente, hanno descritto il loro atteggiamento nei confronti di Amazon e Google con questa dichiarazione. La somma delle valutazioni positive per il colosso di Cupertino è stata del 44%. È dietro Amazon e Google, che si sono assicurati la fiducia rispettivamente del 53% e del 48% degli utenti.

Allo stesso tempo, il 40% degli intervistati non si fida di Apple e Amazon o si fida poco. Gli intervistati hanno paura di condividere informazioni personali. Poi abbiamo TikTok e Instagram, che hanno rispettivamente il 63% e il 60% di valutazioni negative. Un altro sondaggio ha dichiarato Meta (Facebook, n.d.r.) la peggiore azienda del 2021.

Ogni dicembre, Yahoo! Finance sceglie “Company of the Year” in base a una serie di parametri, comprese le prestazioni di mercato e altri risultati: nel 2021, questo titolo appartiene a Microsoft. Inoltre, hanno scelto la “peggiore compagnia dell'anno“, che ha causato la più grande delusione del pubblico.

Secondo un sondaggio condotto su 1500 intervistati, Meta (ex Facebook) è risultata essere la peggiore azienda dell'anno.