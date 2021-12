La peggior compagnia dell'anno? Sicuramente Meta/Facebook!

Chi avrebbe mai pensato che il cambio di naming di una società avrebbe cambiato il modo in cui le persone l'avrebbero vista? Sfortunatamente, per Facebook le cose sono andate nella direzione peggiore, poiché un sondaggio sul pubblico ha rilevato che Meta è la peggiore azienda dell'anno.

Come ogni anno, Yahoo! Finance seleziona “l'azienda dell'anno” in base alla sua performance di mercato e ad altri risultati, mentre seleziona anche “l'azienda peggiore dell'anno“, chiedendo al pubblico quale società li ha turbati di più.

Sebbene si possa dire che si tratta di metriche diverse, ci sono molte ragioni per cui Facebook ha ottenuto questo titolo come la peggiore azienda dell'anno. Yahoo! Finances ha affermato che mentre Robinhood, Nikola e altre società sono apparse nel sondaggio con 1.541 lettori, Facebook è stata la compagnia che ha ricevuto il maggior numero di voti negativi, con una quota dell'8%. Si legge:

Ciò che è particolarmente interessante dell'azienda precedentemente nota come Facebook è il numero e la varietà di motivi per cui non piace alle persone. Ha ricevuto il 50% di voti in più rispetto al secondo classificato, il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba, non per un singolo reato ma per una litania di rimostranze da parte di gruppi di persone che potrebbero avere poco altro su cui essere d'accordo.