TikTok spodesta Google: è il sito più visitato nel 2021 (tramite Google.com)

Il successo di TikTok è ormai sotto gli occhi di tutti: durante il 2021, la celebre applicazione è andata incontro ad una impressionante crescita d'utenza, trend che si riflette anche analizzando i dati relativi ai siti web più visitati negli ultimi 12 mesi.

Clamoroso sorpasso di TikTok ai danni di Google (e non solo)

Puntualmente, lo staff di Cloudflare stila una classifica in base al traffico ricevuto nell'ultimo anno dai siti di tutto il mondo. In genere, le prime cinque posizioni sono state occupate da Google, Facebook, Microsoft, Apple e Netflix (quest'ultima sostituita in più occasioni da Amazon). Nel 2021, però, TikTok ha fatto un notevole passo in avanti e, dopo il settimo posto conquistato nel 2020, ha raggiunto la vetta della classifica che riportiamo interamente di seguito:

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

Confrontiamola ora con la top ten relativa al 2020:

Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Netflix.com Amazon.com TikTok.com YouTube.com Instagram.com Twitter.com

Ben 6 posizioni guadagnate da TikTok negli ultimi dodici mesi: è curioso notare anche la scomparsa di Instagram, dovuta in teoria ad una versione web non appagante quanto l'applicazione disponibile per smartphone e tablet.