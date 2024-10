Gli smartphone Motorola che dovrebbero ricevere Android 15

In attesa che le voci su un possibile arrivo anticipato di Android 16 trovino conferma, si registra ancora incertezza sulle tempistiche di rilascio dello stesso Android 15 per la maggior parte dei produttori. Tra questi figura anche Motorola, che ancora non ha annunciato ufficialmente un calendario per il rollout dell’aggiornamento.

E proprio riguardo alla casa alata, nelle ultime ore sembrano esserci delle novità. I colleghi di YTechB hanno infatti trovato tra le pagine di supporto di Motorola la conferma che l’aggiornamento ad Android 15 è in arrivo.

Sempre stando a queste indiscrezioni, il rilascio della nuova versione è attesa per la famiglia Razr (a partire dal 2023), ThinkPhone e serie Edge. Tra gli smartphone Motorola che riceveranno Android 15 si segnalano anche diversi dispositivi appartenenti alla linea Moto G.

Ecco l’elenco completo citati nell’articolo che trovate in fonte:

ThinkPhone by Motorola

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Moto G45

Moto G35

Moto G34 5G

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Power 5G (2024)

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 2024

Motorola Edge+ 2023

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Riguardo invece le tempistiche, non c’è una risposta precisa. Se si prende come esempio il top di gamma della serie Razr del 2023, Motorola ha impiegato più di un anno per completare l’aggiornamento ad Android 14. Se ciò venisse confermato anche quest’anno, significherebbe doverne parlare soltanto nel 2025 (inoltrato).

Va anche detto comunque che la politica di aggiornamenti di Motorola è migliorata rispetto al passato. Vero, Google e Samsung con i loro 7 anni di aggiornamento restano lontane, ma i 5 anni proposti da Motorola non sono affatto pochi, considerando che prima ci si fermava a 2 o massimo tre anni.