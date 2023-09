Gli iPhone 15 sono in arrivo: l'Apple Store è OFFLINE, manca pochissimo

Gli iPhone 15 sono ormai dietro l’angolo. Un chiaro indizio dell’arrivo di nuovi prodotti della mela morsicata è il momento in cui l’Apple Store, il portale dedicato allo shopping online, diventa non più raggiungibile. Viene di fatto messo offline per aggiornare le vetrine dei prodotti, aggiungendo le novità e – se necessario – eliminando qualche dispositivo dal catalogo.

Solitamente, lo store torna disponibile dopo la fine del keynote. Quello settembrino dedicato ai nuovi melafonini, e non solo, è previsto per oggi a partire dalle 19, ora italiana. Ovviamente, è possibile seguirlo in streaming in modo semplice, così da scoprire praticamente in tempo reale tutte le novità della mela morsicata.

Ovviamente, i nuovi smartphone saranno l’anima della presentazione, i prodotti più attesi. Diverse le caratteristiche che faranno andare i fan in visibilio, ma ci sarà anche qualche nota dolente da tenere in considerazione, probabilmente.

Ormai ci siamo, comunque: appuntamento per oggi – 12 settembre – a partire dalle ore 19. Finalmente, la serie di iPhone 15 sarà svelata ufficialmente. Insieme a loro, oltre ad altri prodotti, saranno resi noti anche i prezzi di vendita, la disponibilità sul mercato e l’inizio del periodo di preordine.

