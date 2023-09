iPhone 15 e 15 Pro ufficiali oggi: 5 motivi per AMARLI (e 1 per evitarli)

L’arrivo dei nuovi iPhone 15 e 15 Pro è previsto per oggi – 12 settembre – durante l’evento Apple di settembre. Ormai, grazie alle decine di indiscrezioni, sono molti i dettagli noti dei nuovi melafonini. Seppur ancora assolutamente tutte da confermare, ci sono molte caratteristiche – degli smartphone ormai prossimi all’ufficialità – che li renderanno apprezzabili e desiderabili. Ce n’è però una che, se confermata, potrebbe portare gli appassionati della mela morsicata a pensarci bene prima di acquistarne uno in edizione Pro.

Ho scelto 5 caratteristiche dei nuovi device che, se confermate, li renderanno decisamente interessanti. Come anticipato, ne ho scelta anche una però, che potrebbe frenare il desiderio di acquistarli, almeno in edizione Pro.

iPhone 15, la serie: 5 motivi per amarli

Da previsioni, 4 modelli anche quest’anno: edizione standard, Plus, Pro e Pro Max. Le novità saranno moltissime, ma ce ne sono 5 particolarmente rilevanti e interessanti:

la porta USB C: Apple dovrebbe aver deciso di abbandonare anche su iPhone l’utilizzo della porta proprietaria di tipo “Lightning” per la ricarica e il collegamento ad altre periferiche. Al suo posto, ci sarebbe integrata una porta USB C. Come sarà gestito lo standard universale e quali saranno le potenziali limitazioni è però tutto ancora da capire; il tasto multiuso, al posto dello switch per silenziare lo smartphone: almeno i modelli Pro, con ogni probabilità non saranno più dotati dello storico switch – posizionato sul telaio in alto a sinistra – per gestire la suoneria. Al suo posto, arriverà un tasto multiuso personalizzabile; Dynamic Island per tutti i modelli: il notch dovrebbe essere ormai completamente superato. L’intera lineup dei nuovi melafonini, quindi anche i modelli base, dovrebbe essere priva di notch sul display, che sarà sostituita dalla Dynamic Island, conosciuta quest’anno su iPhone 14 Pro e Pro Max; Titanio per i modelli Pro: sembra proprio che quest’anno, i modelli di punta dei nuovi melafonini, potrebbero godere di telaio in titanio. Un materiale robustissimo, che contribuirebbe a rendere ancora più resistenti i device; più RAM per i modelli Pro: anche in questo caso, la novità riguarderebbe solo i modelli di punta. La memoria volatile, che concorre ad aumentare le prestazioni dei dispositivi, potrebbe spingersi fino a 8GB (contro i 6GB dei modelli di punta attuali).

Si tratta solo di alcune delle parecchie novità hardware, software e di design dei nuovi melafonini. Novità che sono state anticipate da rumor e indiscrezioni, ma che aspettano di essere confermate. A togliere un po’ di patina dorata dai nuovi iPhone 15 c’è probabilmente l’unico dettaglio che potrebbe portare anche il più appassionato di prodotti Apple a pensarci bene, benissimo, prima di comprare uno dei nuovi smartphone in arrivo: scopri di cosa si tratta.

iPhone 15 e 15 Pro: ecco cosa potrebbe portare a rinunciarvi

Anche in questo caso, niente di ufficiale. Sicuramente però, le ultime indiscrezioni emerse – a riguardo dei prezzi dei nuovi melafonini – risultano preoccupanti.

Infatti, sembra che i prezzi di listino dei modelli Pro potrebbero raggiungere cifre ancora più elevate degli attuali modelli di punta. Di buono ci sarebbe che la cifra richiesta per acquistare i modelli base potrebbe rimanere invece invariata. Secondo Forbes, questi saranno i prezzi di listino negli Stati Uniti (che di conseguenza saranno più elevati in Italia):

modello base a partire da 799$ (invariato rispetto ad iPhone 14);

modello Plus a partire da 899$ (anche lui, invariato rispetto al suo futuro predecessore);

edizione Pro a partire da 1099$ (100$ in più rispetto a 14 Pro);

15 Pro Max a partire da 1299€ (200$ in più rispetto a 14 Pro Max).

Si tratta ovviamente di anticipazioni tutte da confermare, ma – se così fosse – potrebbe essere un serio problema per chi solitamente punta alle edizioni premium. In Europa, e quindi in Italia, si potrebbe partire da cifre parecchio elevate. Facendo una previsione spicciola, se iPhone 14 Pro Max – di listino – adesso si acquista a partire da 1489€, allora il suo successore potrebbe costare ben oltre i 1600€. Una cifra enorme, che potrebbe avere ripercussioni sulle vendite.

Di buono c’è che già adesso, proprio per l’effetto iPhone 15, i prezzi degli attuali melafonini più recenti sono in fortissimo calo. Non è difficile fare ottimi affari su Amazon, semplicemente approfittando delle offerte del giorno sui diversi modelli di iPhone 14:

iPhone 15: segui in diretta il lancio della serie

Quelli che hai letto in questo articolo sono solo leak e anticipazioni. Il lancio dei nuovi melafonini, quello che confermerà o smentirà ufficialmente i rumor, è previsto per oggi, 12 settembre.

Seguire l’evento in diretta streaming, così da essere fra i primi a scoprire tutte le novità in tempo reale, è possibile ed è anche semplice: scopri dove e a che ora l’atteso keynote Apple settembrino sarà trasmesso. Ormai i tempi sono maturi: è il momento di conoscere tutto sulla serie di iPhone 15.