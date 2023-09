iPhone 15, la serie arriva OGGI: evento in diretta, ecco dove e quando

La serie dei nuovi iPhone 15 sarà lanciata ufficialmente oggi, 12 settembre, durante il tradizionale evento Apple di settembre. Gli attesissimi melafonini di ultima generazione saranno equipaggiati con un sacco di novità, pronte a emozionare i fan del marchio, ma anche gli appassionati di tecnologia in generale.

Se desideri essere fra i primi a scoprire in diretta tutto quello che c’è da sapere sui nuovi smartphone, allo non ti resta che seguire l’evento in streaming. Continua a leggere per sapere come fare e – soprattutto – a che ora è l’appuntamento.

iPhone 15, il lancio della serie in diretta streaming

A disposizione, per seguire il lancio, hai 2 canali differenti:

Sta a te scegliere la piattaforma che preferisci, basta rispettare l’orario dell’appuntamento per vivere a pieno un tipo di evento che – ogni volta – si rivela una vera e propria esperienza. Quindi, per goderne al meglio dovrai essere davanti allo schermo a partire dalle 19 (ora italiana).

La serie di iPhone 15 non sarà l’unica protagonista. Spazio anche ad altri prodotti, come i nuovi Watch. Insomma, come sempre il keynote settembrino di Apple è pronto a emozionare il pubblico degli appassionati di elettronica: non rimane che una manciata di ore e poi sarà tempo di scoprire i nuovi prodotti della mela morsicata.

iPhone 15 in arrivo: è questo il momento di comprare iPhone 14?

Probabilmente è proprio così. Se le novità ti piacciono, ma non abbastanza da pagarle a prezzo pieno (e probabilmente molto caro), allora valutare proprio adesso l’acquisto di uno smartphone della lineup di iPhone 14 è un’ottima idea.

Infatti, proprio a causa dell’imminente lancio dei nuovi melafonini, il prezzo dei device dell’attuale linea di ammiraglia è in forte calo. Su Amazon, per esempio, in questo momento è possibile risparmiare su tutti i modelli della gamma. Dai un’occhiata per scoprire il prezzo migliore:

Decine e decine di euro risparmiate per portare a casa degli smartphone che sono ancora potentissimi, efficienti e pronti a ricevere supporto software per parecchi anni. Insomma, siamo tutti in attesa dei nuovi iPhone 15, ma probabilmente è il caso di strizzare l’occhio anche ad iPhone 14.