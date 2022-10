Gli AirPods Pro (2019) stanno per ricevere la modalità "Trasparenza adattiva"

Bella notizia per i possessori di un paio di AirPods Pro di prima generazione. Dopo la beta di iOS 16.1 infatti, molti utenti stanno segnalando la presenza della nuova modalità “Trasparenza adattiva”.

Per chi non lo sapesse, questa è una funzionalità annunciata con il nuovo modello che porta l’esperienza della “trasparenza” ad un nuovo livello. Di fatto, serve per ridurre al minimo i suoni fastidiosi e fa sì che le persone possano concentrarsi su ciò che è importante: una voce, un testo letto, una canzone. Con la Beta 3 di iOS 16.1 infatti, ora arriva questo upgrade anche per i possessori di un vecchio paio di cuffiette Bluetooth premium di Apple.

Cos’è e come funziona la “trasparenza adattiva” degli AirPods Pro?

Giusto per fare il punto e per spiegare a chi non conosce questa modalità, sappiate che è una funzione resa disponibile con i nuovi auricolari premium dell’OEM di Cupertino. È presente anche negli AirPods Max e usa i microfoni interni per analizzare il mondo circostante e applicare la soppressione dei suoni fastidiosi in un modo molto smart e intelligente.

La casa di Cupertino afferma che la trasparenza adattiva presente negli AirPods Pro (2022) sfrutta il chip Apple H2 (esclusiva del nuovo modello) al fine di “ridurre al minimo l’intensità dei rumori forti come sirene o utensili elettrici”. Curiosamente, con il debutto di iOS 16.1 Beta 3, questa feature arriva anche sull’iterazione del 2019/2021. Non sappiamo se è una vera introduzione o un bug, quindi freniamo glio entusiasmi. Non crediamo che una delle opzioni di punta del nuovo gadget possa arrivare anche sul vecchio articolo, ma speriamo di sbagliarci.

