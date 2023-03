Gli AirPods diventeranno dei gadget "sanitari" nel prossimo futuro

Gli AirPods del futuro riceveranno delle funzionalità speciali pensate per la salvaguardia della salute. In poche parole, stando a quanto ipotizzato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, i nuovi modelli di auricolari TWS di Apple diventeranno dei dispositivi sanitari.

AirPods: cosa aspettarci nel futuro?

Nel corso dell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, il noto giornalista di Bloomberg ha dichiarato che, secondo lui, l’azienda di Tim Cook, presto rilascerà un nuovo modello di cuffiette Bluetooth di punta con funzionalità pensate per la salute. I nuovi AirPods, dunque, saranno in grado di “ottenere dati sull’udito di qualche tipo“.

Sappiamo che i wearable di Apple, negli ultimi anni, hanno già ricevuto grossi aggiornamenti sul fronte delle opzioni per l’audio; pensiamo a “Live Listen” o alla feature “Conversation Boost”, ma sembra che queste caratteristiche non siano mai state approvate dalla FDA. In poche parole gli auricolari di Cupertino non possono – al momento – sostituire gli apparecchi acustici, ma sembra che nel futuro invece, potranno. Mark Gurman si aspetta che gli AirPods diventino “device sanitari” nel corso dei prossimi mesi.

Anche il noto analista dell’azienda, Ming-Chi Kuo, ha suggerito che la compagnia ha intenzione di aggiungere funzionalità per il fitness e per per la salute agli AirPods next-gen; si parla del monitoraggio biometrico o del rilevamento della frequenza cardiaca. Ad oggi ci sono solo brevetti depositati da Apple, quindi non c’è nulla di certo; solo patent che suggeriscono come l’OEM tecnologico numero uno al mondo voglia integrare un sensore avanzato in grado di rilevare le metriche fisiologiche dell’utente a bordo delle cuffiette BT di nuova generazione. Dulcis in fundo, anche il VP della società, Kevin Lynch, suggerisce che in futuro gli AirPods diventeranno “simili” (almeno su questo fronte) all’Apple Watch.

Se volete il modello di auricolari premium di Apple, gli AirPods Pro (2022), sappiate che sono in super sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 239,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.