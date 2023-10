Giochi Activision gratis su Xbox Game Pass: c'è una data

Questa dovrebbe essere la settimana giusta in cui Microsoft chiuderà l’acquisizione di Activision Blizzard per oltre 68 miliardi di dollari.

Manca infatti soltanto l’approvazione del Regno Unito che dovrebbe arrivare entro venerdì, quindi i giocatori si chiedono già quando possiamo aspettarci l’arrivo dei giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass. Abbiamo una risposta parziale.

Quando escono i giochi Activision su Xbox Game Pass

È la stessa Activision Blizzard a darcela con un post un po’ vago e dal tempismo curioso su X. Il publisher spiega infatti che sia Call of Duty Modern Warfare 3 sia Diablo 4 non usciranno su Xbox Game Pass quest’anno.

Cose che dal 2024 però potrebbero essere diverse. Citiamo testualmente il post:

“Anche se non abbiamo intenzione di inserire Modern Warfare III o Diablo IV su Game Pass quest’anno, una volta concluso l’accordo, prevediamo di iniziare a lavorare con Xbox per portare i nostri titoli a più giocatori in tutto il mondo. E prevediamo che inizieremo ad aggiungere giochi al catalogo di Xbox Game Pass nel corso del prossimo anno“.

In parole povere, se l’accordo dovesse davvero chiudersi, e ormai come detto ci siamo, il 2024 sarà l’anno buono per vedere il debutto dei giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass.

Difficile prevedere dei nomi vista la quantità di titoli in seno al publisher statunitense, ma non è da escludere l’inserimento, per cominciare, dei Call of Duty meno recenti e di altri importanti franchise che fanno parte di Activision.

Quel che è certo è che c’è una data, seppur vaga: il 2024 è l’anno in cui il catalogo Xbox Game Pass comincerà a riempirsi anche dei giochi Activision. A patto che l’accordo con Microsoft venga concluso per tempo.

