HITMAN World of Assassination PS5: sconto ESCLUSIVO del 12%

Solo il ritmo del respiro e l’adrenalina che scorre nelle vene. È questa la sensazione unica che ti travolgerà quando entrerai nel mondo di “HITMAN World of Assassination” per PS5. E se pensi che il tuo cuore sia pronto per l’emozione, preparati a riconsiderare, perché questo gioco ti porterà in un viaggio dove ogni mossa può significare la differenza tra il successo e il fallimento.

HITMAN World of Assassination PS5: preparati a rimanere incollato allo schermo

Immagina di trovarti in più di 20 località di tutto il mondo, ognuna con il suo fascino e la sua sfida unica. Da maestosi palazzi a tetri vicoli, ogni ambiente offre un nuovo puzzle da risolvere, una nuova vittima da affrontare. E tu, nei panni dell’implacabile Agente 47, sei la punta di diamante di questo gioco di spie, dove la tua creatività è la tua arma più potente.

HITMAN World of Assassination ti offre la libertà dell’approccio. Che tu preferisca l’approccio furtivo o quello più diretto, ci sono sempre più strade da percorrere e più modi per completare la tua missione. E con missioni altamente rigiocabili, non c’è mai un momento di noia, solo l’opportunità di affinare le tue abilità e scoprire nuovi modi per eliminare i tuoi bersagli.

Ogni personaggio che incontri ha la propria storia da raccontare, il proprio segreto da nascondere. È un ambiente che respira, che si muove, che reagisce alle tue azioni in modi che non avresti mai immaginato. E mentre ti immergi sempre più nella trama intricata, ti renderai conto che il confine tra gioco e realtà si fa sempre più sottile.

Infine, ma non per importanza, c’è HITMAN Freelancer. Un modo completamente nuovo di giocare, che ti mette al centro dell’azione. Combina elementi simil-canaglia con una pianificazione strategica profonda e un’esperienza di gioco persistente. Non sei più solo un giocatore, sei un agente, libero di muoverti e di agire come meglio credi. È un’esperienza che ti coinvolgerà, che ti terrà incollato allo schermo per ore, giorni, settimane.

