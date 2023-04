L’operatore virtuale Very Mobile, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale all’ insegna della sostenibilità. Si tratta del programma gratuito Giga Green, che permette di trasformare i Giga di traffico dati consumati ogni mese dal proprio bundle in vantaggi per te e l’ ambiente. Per partecipare a Giga Green ti basta andare nella sezione “Giga Green” dell’app Very.

Partecipa a Giga Green: il programma gratuito di Very Mobile

Giga Green è il programma interamente gratuito di Very Mobile che ti consente di:

• utilizzare i Giga che consumi ogni mese per sostenere progetti per la tutela ambientale nel nostro Paese, dalla pulizia di spiagge e fondali alla riforestazione di aree colpite da calamità

• approfittare di sconti, bonus e coupon esclusivi di alcuni partner attenti all’ ambiente, con proposte che spaziano dalla mobilità agli accessori, dai viaggi al benessere

Ogni Giga che consumi si trasforma in 1 Giga Green che puoi visualizzare nella sezione “Giga Green” dell’app Very. Per Pasqua ci sono ulteriori novità. Very Mobile infatti sta avvisando i suoi utenti, con un messaggio informativo all’interno della sezione dedicata al programma nell’app, di una nuova promozione. Tutti coloro che sono iscritti a Giga Green fino al prossimo 10 aprile potranno riscattare una promozione riguardante la riduzione degli sprechi alimentari. Nello specifico, si tratta della spedizione gratuita per ogni ordine di My Cooking Box, che consistono in confezioni che contengono gli ingredienti esatti per preparare ricette gourmet. E’ possibile riscattare il codice promozione entro il 10 aprile, per poi utilizzarlo entro il prossimo 31 maggio.

