Garmin Venu Sq a PREZZO da FAVOLA su Amazon, ora al 32%

Oggi ti segnalo un super prezzo per avere uno degli smartwatch più belli di sempre. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Venu Sq a soli 135 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene oggi, grazia a questo sconto pazzesco del 32%, puoi risparmiare ben 65 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Assolutamente una promozione da non farsi scappare.

Garmin Venu Sq: a questo prezzo da prendere subito

Non ci sono dubbi sul fatto che questo sia uno degli smartwatch più interessanti e quindi a una cifra del genere è un best buy. Puoi visualizzare le notifiche, come messaggi, chiamate, e-mail e social sul display da 1,3 pollici. Possiede un cinturino in silicone molto robusto che non fa sudare il polso. E grazie alla funzione NFC, puoi pagare direttamente dal polso senza usare le carte.

È dotato di oltre 20 app precaricate per lo sport e ha il GPS integrato con cui puoi tracciare i tuoi percorsi in modo preciso senza portarti dietro lo smartphone. Tra le tante funzioni per restare in salute ha un sensore che rileva lo stress e la quantità di liquidi assunti durante la giornata. Inoltre ha una’autonomia di ben 6 giorni con una singola ricarica.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma per avvalerti della promozione devi essere rapido. Per cui avi subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu Sq a soli 135 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.