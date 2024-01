Garmin VENU 2 Plus in super offerta a 299€ da MediaWorld (anche a tasso zero)

Tra le offerte della promozione Let’s Go di MediaWorld segnaliamo il Garmin Venu 2 Plus disponibile a 299 euro anziché 449,99 euro, per un risparmio superiore ai 150 euro. Inoltre si può acquistare in venti rate a tasso zero da 14,95 euro al mese.

Venu 2 Plus è lo sportwatch di Garmin ideale per le persone che vogliono rimettersi in forma in vista della bella stagione, grazie alle sue funzioni avanzate per il monitoraggio del fitness. Ma è anche uno smartwatch di livello superiore, con il supporto alle telefonate dal polso e all’utilizzo del proprio assistente vocale preferito.

Garmin Venu 2 Plus in offerta a 299 euro sul sito di MediaWorld

Con al polso Venu 2 Plus gli utenti monitorano con precisione la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, grazie ai sensori integrati di ultima generazione. Inoltre dispongono di un’analisi accurata dello stress e delle fasi del sonno, così da conoscere al meglio il proprio corpo.

Per gli appassionati di sport è un fedele compagno di allenamento. Il dispositivo indossabile dispone di qualcosa come più di 25 app precaricate per qualsiasi sport, piani di allenamento prestabiliti con Garmin Coch e dei workout fitness personalizzabili e preimpostati attraverso Garmin Connect.

Da un lato anima sportwatch, ma dall’altra non manca nemmeno l’anima smartwatch. Ne è una chiara dimostrazione la scelta di Garmin di integrare microfono e cassa, così da consentire di telefonare o rispondere alle chiamate direttamente dal proprio polso.

Garmin Venu 2 Plus, il nuovo sportwatch del celebre marchio, è in offerta a soli 299 euro sul sito mediaworld.it. La disponibilità è immediata, con le spese di spedizione gratuite.

