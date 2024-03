Garmin Forerunner 745, sconto esagerato: risparmi il 51%

Per gli atleti che cercano di superare i propri limiti, il Garmin Forerunner 745 rappresenta una svolta nel mondo degli sportwatch. Oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon semplicemente imperdibile: lo paghi meno della metà del suo normale prezzo di listino. Grazie allo sconto del 51%, può essere tuo a solamente 206€, anziché 419,99€. Nota bene: l’offerta è a tempo limitato, quindi ti consigliamo di fare davvero in fretta.

Il Forerunner 745 non è solo uno smartwatch: è un coach personale che ti segue in ogni momento della tua attività fisica, offrendoti una vasta gamma di funzioni pensate per ottimizzare il tuo allenamento. Che tu sia un nuotatore, un ciclista, un runner, o un triatleta, troverai nei profili di attività precaricati tutto ciò che ti serve per monitorare i tuoi progressi e affinare le tue performance.

La durata della batteria è progettata per supportare le tue sfide più impegnative: fino a 6 ore con GPS e musica attivi per tenerti compagnia e motivato con le tue playlist preferite, e 16 ore in modalità solo GPS per le lunghe distanze.

Ma ovviamente questi sono i casi limite, cioè quando il device viene utilizzato a supporto delle attività sportive outdoor, per monitorare le tue performance. Quando viene usato normalmente, con funzione di semplice smartwatch, l’autonomia sale a ben 7 giorni senza soste.

Il Forerunner 745 va oltre il semplice tracciamento delle tue attività, offrendoti analisi avanzate come il VO2 max, che misura la massima quantità di ossigeno che puoi utilizzare durante l’esercizio, e il Training Load, che valuta l’impatto degli allenamenti sul tuo corpo, aiutandoti a trovare il perfetto equilibrio tra esercizio e recupero.

Con suggerimenti di allenamento personalizzati quotidiani, basati sul tuo stato di forma fisica e sul carico di allenamento, il Forerunner 745 ti guida verso il raggiungimento dei tuoi traguardi con consigli mirati e intelligenti.

La musica, i pagamenti contactless con Garmin Pay, e la ricezione di notifiche dal tuo smartphone sono solo alcune delle funzionalità che rendono il Forerunner 745 uno sportwatch completo e indispensabile.

Leggero, comodo e resistente, il Forerunner 745 è progettato per accompagnarti in ogni sfida, migliorando la tua esperienza di allenamento con dati preziosi e insight personalizzati. Approfitta dell’offerta su Amazon e preparati a raggiungere nuovi traguardi con Garmin Forerunner 745!