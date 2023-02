Garmin fēnix 7S Solar a questo prezzo va assolutamente preso

Siete alla ricerca di un orologio completo, elegante e impermeabile, con la ricarica solare? Garmin fēnix è l’orologio che fa per voi, potrete acquistarlo su Amazon a 706,00 euro, con uno sconto del 12%.

Garmin fēnix 7S Solar: caratteristiche principali

Garmin fēnix 7S Solar è l’orologio che cercate, con il suo design nuovo ed elegante di colore rosa gold e light sand, il suo display 1,2 e quadrante da 42 mm e lunetta in acciaio inossidabile, riesce a conquistare l’attenzione di tutti. Una nuova interfaccia touch si affianca ai pulsanti per consentire un accesso più rapido alle funzioni dell’orologio. Una delle fantastiche funzioni di questo orologio è proprio la ricarica solare, che grazie alla lente Power Glass sfrutta l’energia del Sole per prolungare l’autonomia della batteria.

La batteria interna ricaricabile garantisce un’autonomia fino a 14 giorni in modalità smartwatch e 46 ore con GPS attivo. Come se non bastasse è impermeabile fino a 10 ATM. Se siete appassionati dello sport, potrete sfruttarlo al meglio utilizzando le metriche avanzate di allenamento come le dinamiche di corsa, VO2 max, tempi di recupero, Training Load, e molti altri ancora. Inoltre, troverete la super e nuova funzione STAMINA che permette di stimare l’energia residua del corpo durante l’attività sportiva, così da monitorare e gestire lo sforzo ed evitare di arrivare senza forze.

Sono presenti i sensori ABC che vi aiuteranno durante le vostre avventure in sentieri e luoghi inesplorati e potrete aiutarvi tramite l’altimetro per i dati di quota, barometro per monitorare il meteo e bussola elettronica a 3 assi. In più vi sarà utile per caricare e aggiornare facilmente mappe topografiche e cartografie senza l’utilizzo di un computer. Tramite Garmin Connect potrete gestire al meglio le impostazioni dell’orologio e gestire i dati delle vostre attività sportive preferite direttamente dal vostro smartphone. Non finisce qui, potrete utilizzarlo anche per ascoltare tutta la vostra musica senza l’utilizzo del tuo cellulare, inoltre potrete divertirvi a personalizzare lo sfondo e lo stile, scegliendo quello che più preferite.

Oltre tutto ciò, potrete evitare le code alla cassa, con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay supportata da provider convenzionati. Garmin fēnix 7S Solar, non è un semplice orologio ma è l’orologio! Con una spesa di 706,00 euro, approfittando dello sconto del 12%, vi ritroverete uno smartwatch che soddisferà ogni vostra esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.