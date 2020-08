Appare online la scheda tecnica del nuovo pieghevole di casa Samsung, il Galaxy Z Fold 2 grazie a delle prime indiscrezioni provenienti dai colleghi di WinFuture.

Galaxy Z Fold 2: info ufficiali grazie a WinFuture

Samsung è stato uno dei primi produttori al mondo a portare in commercio dei telefoni pieghevoli; lo scorso anno infatti, abbiamo assistito al lancio del primo Galaxy Fold, seguito solo dal Galaxy Z Flip 4G. Quest’anno abbiamo conosciuto l’iterazione con modem 5G del piccolo foldable e, durante l’evento Unpacked del 5 agosto, abbiamo visto un primo sguardo sulla nuova edizione del Fold, quest’anno avente un display interno realizzato in vetro UTG ed un pannello esterno da 6,2 pollici.

Per tutti coloro che non lo sanno, Samsung ha programmato un evento per il 1° settembre in cui mostrerà tutte le features del nuovo Galaxy Z Fold 2. Adesso, grazie ai colleghi di WinFuture, conosciamo le specifiche tecniche dello smartphone.

Secondo il rapporto emerso in queste ore, il foldable sarà dotato di uno schermo SuperAMOLED esterno da 6,2 pollici, con risoluzione da 2208 x 1768 pixel, HDR 10+, refresh rate da 60 Hz e selfiecam al centro del display.

Una volta aperto, ci si troverà di fronte ad un ampio pannello Dynamic AMOLED con diagonale da 7,6 pollici ed un’elevata frequenza di aggiornamento (120 Hz). L’Unità arriverà con Ultra-Thin Glass (UTG).

Sotto la scocca troverà posto un chipset Qualcomm Snapdragon 865+, 12 GB di RAM LPDDR5x e 256 GB di storage UFS 3.1. Presente Android 10 e skin OneUI 2.5 a completamento del tutto. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con supporto alla fast charge da 25 W insieme alla ricarica wireless da 11 W. Gli altoparlanti saranno stereo by AKG e il fingerprint si dovrebbe trovare sul frame laterale destro. Completano il tutto: barometro, accelerometro, accelerometro, bussola, Bluetooth 5.0, WLAN, porta USB C. Le dimensioni sono di 159,2 x 128,2 x 6,9 mm di spessore.

Sul fronte delle fotocamere, ci saranno tre sensori; il primo ha un’unità da 12 Mpx, il secondo un’ultra wide da 12 Mpx f/2.2 e l’ultimo invece, uno da 12 Mpx tele con zoom 3X. Si potranno registrare video in 4K, clip in slow-motion a 960 fps, hyper-lapse e molto altro ancora.

Appuntamento al 1° settembre per il focus completo sul Galazy Z Fold 2 by Samsung!

