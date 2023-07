Galaxy Watch 6 non ha più segreti: ecco le caratteristiche tecniche

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un articolo relativo ai diversi modelli rintracciabili nell’ormai prossima gamma di Samsung Galaxy Watch 6, che possiamo distinguere per tipologia (Classic e standard), dimensione e connettività.

Oggi, con la presentazione ufficiale ormai dietro l’angolo, una nuova fuga di notizie emersa su Twitter ha rivelato le specifiche chiave dei nuovi Galaxy Watch 6 di Samsung, che di seguito andiamo ad esaminare più nel dettaglio.

Come saranno i nuovi Samsung Galaxy Watch 6 e 6 Classic

Secondo le informazioni trapelate, Samsung Galaxy Watch 6 sarà disponibile in due dimensioni: 40 mm e 44 mm. Il modello da 40 mm avrà un display Super AMOLED in zaffiro da 1,31 pollici, mentre il modello da 44 mm avrà uno schermo più grande dello stesso tipo ma con diagonale di 1,47 pollici. Entrambi i modelli monteranno 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, a supporto del processore Exynos W930. Saranno dotati di funzionalità come Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC e connettività LTE tramite e-SIM. La versione da 40 mm avrà una batteria da 300 mAh, mentre l’unità da 44 mm farà affidamento su una batteria da 425 mAh.

Una delle principali differenze tra il Samsung Galaxy Watch 6 ed il Galaxy Watch 6 Classic risiede nel fatto che quest’ultimo avrà la lunetta girevole. Quindi, l’azienda sta reintroducendo una caratteristica assente nell’attuale gamma di Samsung Galaxy Watch 5 e vista l’ultima volta a bordo del Galaxy Watch 4 Classic. I report indicano che il Watch 6 Classic sarà disponibile nelle dimensioni di 43 mm e 44 mm, offerti nelle versioni solo Wi-Fi e Wi-Fi + LTE.

In attesa dell’evento Galaxy Unpacked del 26 luglio, ti informiamo che il sopracitato Samsung Galaxy Watch 5 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di circa 223 euro, grazie uno sconto del 25% che lo rende un affare imperdibile, ma devi fare in fretta perché le unità a disposizione stanno già terminando e sarebbe un peccato non approfittare di questa opportunità di risparmio per mettere al polso un vero concentrato di tecnologia.

