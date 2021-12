Galaxy S22 Ultra potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S22 Note

Il modello più prestigioso della gamma di smartphone Samsung Galaxy S22, dotato anche di S Pen, potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Galaxy S22 Note e non GalaxyS22 Ultra, come in precedenza ipotizzato. Un cambiamento che metterebbe ancora più in risalto la pesante eredità ricevuta dall'apprezzata linea Note. Nel frattempo, la versione cinese indicata con il codice SM-S908U è stata avvistata sul sito web del produttore.

Cresce l'attesa per Samsung Galaxy S22 Ultra… ops… Note

L'elenco non menziona nulla in particolare, se non il suddetto codice ed un'altra indicazione relativa all'ormai prossimo lancio degli smartphone. Il leaker Snoopy, che per primo ha individuato questi ulteriori dettagli, afferma che la produzione sarebbe ora in pieno svolgimento e che l'azienda sudcoreana starebbe già spedendo migliaia di componenti ogni giorno.

Secondo quanto riferito, Samsung avrebbe iniziato a produrre i dispositivi verso la fine di ottobre. Da ricordare poi che l'S22 Note potrebbe avere a bordo quantitativi di storage d'archiviazione fino ad 1TB. Non è tutto: oltre ai futuri Galaxy S22, l'azienda sarebbe parecchio impegnata anche nella realizzazione dei prossimi tablet della gamma Samsung Galaxy Tab S8.