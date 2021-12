Samsung Galaxy Tab S8: configurazioni di memoria e colori disponibili

Samsung continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni relative ai prodotti che verranno svelati durante il prossimo anno, tra cui gli attesi e chiacchierati nuovi tablet della gamma Galaxy Tab S8 in riferimento a cui, nelle ultime ore, sono trapelate online ulteriori anticipazioni.

Ultime novità su Samsung Galaxy Tab S8

Ci saranno diversi modelli del Galaxy Tab S8 ed ognuno avrà una dimensione diversa. Secondo i rumor, la variante più piccola sarà dotata di schermo con diagonale da 11 pollici e non mancheranno 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il Galaxy Tab S8+ invece monterà uno schermo da 12,4 pollici, condividendo gli stessi quantitativi di RAM e storage indicati per il modello base. Samsng Galaxy Tab S8 Ultra avrà invece un display da 14,6 pollici e differenti configurazioni di memoria, partendo da 8GB di RAM e 128 GB di ROM fino a salire a 12GB di RAM e 512 GB di spazio interno.

Vi saranno poi alcuni elementi in comune tra tutte le versioni: ognuna di esse potrà essere acquistata in versione 5G o WiFi, ad eccezione del Galaxy Tab S8 Ultra in configurazione top che arriverà sul mercato solo con connettività 5G. Indiscrezioni emergono anche in riferimento alle varianti cromatiche a disposizione: tutti i modelli verranno commercializzati in colorazione grigio scuro, mentre il Samsung Galaxy Tab S8 ed il Tab S8+ potranno essere acquistati anche in versione argento.