Il grande giorno del Samsung Galaxy S10 è arrivato. Immediatamente l’ordine è possibile anche tramite Amazon (con consegne previste tra il 16 e il 20 marzo) attraverso lo store ufficiale sul marketplace del gruppo coreano. La pagina sulla quale sfogliare tutte le offerte per il Galaxy S10 su Amazon è qui.

Galaxy S10 su Amazon: prezzi e offerte

Come si può notare dalla tabella successiva, Samsung ha previsto per Amazon specifiche disponibilità e specifiche offerte: tramite il marketplace online, insomma, è possibile accedere fin dal primo giorno ad alcuni sconti particolari che consentono di accedere alla gamma Galaxy S10, ad esempio, partendo dai 707€ del Galaxy S10e da 128GB di colore giallo: un omaggio alla mimosa, forse, per un device che fa il suo esordio proprio nel giorno della Festa della Donna.

L’uscita ufficiale consente ora di potersi orientare tra le varie modalità di acquisto, potendo così capire dove sia la miglior opportunità immediata per accedere alla famiglia S10 e le relative declinazioni di colore (sulle quali il marketplace Amazon gioca molto nel proprio ventaglio di offerte).

Ecco tutte le offerte per la gamma Galaxy S10 al day one su Amazon:

S10 S10+ S10e 128 GB 512 GB 128 GB 512 GB 128 GB White 876€ 1179€ 999€ – 714€ Black 929€ 1179€ 1029€ – – Green 843€ 1179€ 999€ – 779€ Yellow – – – – 707€ Ceramic

Black – – – – – Ceramic

White – 1279€ – – –

Le offerte sono soggette a rapidi cambiamenti, dunque i prezzi potrebbero mutare già nelle prossime ore. Inoltre alcuni modelli risultano immediatamente in stato di “Non disponibile”, elemento che lascia supporre ad una rapida evoluzione della situazione fin dai prossimi giorni.

Il consiglio è pertanto quello di monitorare la situazione, poiché il Galaxy S10 che si desidera potrebbe essere a portata di offerta anche nei primi giorni di lancio, ove Amazon può essere uno dei pochi canali ad offrire sconti immediati. Per gli utenti Amazon Prime, ovviamente, non è prevista alcuna spesa di spedizione.

Per accedere ai nuovi Galaxy è possibile altresì affidarsi alle offerte degli operatori o all’opzione Samsung “smart rent” per il noleggio (vedi tutti i costi). In questi casi occorre valutare la proiezione del costo quantomeno sul biennio successivo, così da avere un quadro della situazione utile al confronto.

Per scegliere il Galaxy che può fare al caso proprio, invece, è possibile affidarsi al nostro comparatore: confronta S10, S10+ e S10e con un click.