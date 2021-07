Il Samsung Galaxy M21 2021 Edition, il cui lancio è previsto per il 21 luglio, è apparso su Amazon con le specifiche chiave.

M21 2021: le specifiche chiave

Samsung ha ufficialmente confermato che lancerà il suo Samsung Galaxy M21 2021 Edition in India il 21 luglio; tuttavia, poco prima della presentazione, Amazon India ha creato una pagina dedicata allo smartphone in arrivo. Nello specifico, sulla piattaforma di e-commerce, vengono rivelati il nome, il design, le opzioni di colore e le specifiche chiave dell'M21 2021 Edition.

Stando a ciò che è emerso, l'ultimo smartphone di Samsung sarà disponibile in due opzioni di colore, Arctic Blue e Charcoal Black. Il telefono godrà di un display AMOLED Infinity-U Full HD + da 6,4 pollici e, in termini di ottica, conterà su una configurazione a tripla fotocamera sul retro con un sensore Samsung GM2 da 48 MP come cam principale.

Ma non è finita, dato che su Amazon è emerso che il telefono sarà dotato di un'enorme batteria da 6.000 mAh e dotato di un sensore per le impronte digitali fisico, posizionato accanto al modulo della fotocamera posteriore. Il lato destro del device sarà caratterizzato da un tasto per i controlli del volume e un pulsante di accensione/spegnimento. Inoltre, il pannello posteriore presenta un design a strisce e sembra che il terminale possa avere una finitura in plastica.

Passando alle indiscrezioni precedenti, il Galaxy M21 2021 Edition dovrebbe arrivare nelle varianti da 4 GB e 6 GB di RAM con 64 GB e 128 GB di storage interno e contare sul processore Exynos 9611 dell'azienda sudcoreana.

