Secondo quanto emerso, Samsung sta lavorando all'ultimo modello della serie Galaxy M soprannominato Galaxy M21 2021 Edition.

Galaxy M21 2021: dettagli

Il telefono, a quanto pare, dovrebbe essere lanciato solo in India, al momento considerato il secondo mercato più importante per gli smartphone. Tuttavia, Samsung potrebbe decidere di presentare il terminale anche in altri mercati, dato che “2021” nel nome del dispositivo suggerisce che sarà un dispositivo con qualche piccolo miglioramento, rispetto al predecessore Galaxy M21 annunciato nel 2020.

Sebbene i dettagli sulla data di lancio del Samsung Galaxy M21 2021 siano ancora scarsi, le specifiche del telefono sono trapelate e raccontano che il device conterrà lo stesso hardware del suo predecessore.

Inoltre, l'edizione 2021 eseguirà da subito l'ultimo sistema operativo Android 11 con la skin personalizzata One UI 3.1 Core. Stando al noto leaker Ishan Agarwal, l'unico cambiamento degno di nota, è il nome: si tratterebbe, quindi, solo di una strategia di Samsung mirata ad attirare potenziali clienti.

Passando alle potenziali specifiche del Galaxy M21 2021, ci aspettiamo varianti da 4 GB e 6 GB di RAM con 64 GB e 128 GB di storage interno.

Inoltre, è probabile che il modello 2021 dell'M21 sfoggi un display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con una risoluzione dello schermo Full-HD e uno notch atto ad ospitare la selfie-camera da 20 MP.

Sul retro, dovremmo trovare una configurazione tripla della fotocamera con un sensore principale da 48 MP, un obiettivo ultrawide da 8 MP e uno di profondità da 5 MP.

Il telefono dovrebbe essere dotato di una batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W e nascondere sotto il cofano il chipset Exynos 9611 dell'azienda.

