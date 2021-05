L’anno scorso, Samsung ha introdotto la sua terza linea di smartphone chiamata serie Galaxy F per portare dispositivi di fascia media incentrati sulle prestazioni fotografiche ad un prezzo decisamente molto appetibile. Finora, la formazione è composta da due dispositivi: Galaxy F41 e Galaxy F62. Bene, sembra che l’azienda abbia un altro dispositivo pronto per il rilascio sul mercato. Questa volta stiamo parlando del Galaxy F22. Come suggerisce il moniker, potrebbe essere l’offerta più economica del produttore.

Galaxy F22 come Galaxy A22, ma più economico?

Secondo un rapporto di SamMobile, Samsung sta effettivamente lavorando su uno smartphone Galaxy F22. Come previsto, sarà un dispositivo progettato appositamente per i consumatori indiani. Il rapporto afferma inoltre che il device, molto probabilmente, sarà basato sull’attuale Galaxy A22. Vale la pena notare che la società non ha ancora lanciato questo gadget. Finora ne abbiamo sentito parlare sotto forma di voci e fughe di notizie.

Il Galaxy A22 è apparso di recente su GeekBench con chipset Dimensity 700 e 6 GB di RAM. Considerando che l’F22 è basato su A22, c’è una solida possibilità che il marchio possa lanciare l’F22 solo in India e finire per portare A22 nel resto del mondo. D’altra parte, potrebbe anche accadere il contrario, il che significa che il colosso sudcoreano potrebbe finire per portare entrambi i dispositivi nel solo mercato indiano.

Samsung Galaxy F22 (SM-E225F) in works! — the_tech_guy (@_the_tech_guy) May 4, 2021

Una cosa di cui siamo abbastanza sicuri è il fatto che il Galaxy F22 sarà uno smartphone esclusivo per l’India. Non siamo ancora sicuri se sarà un terminale 4G o 5G. Bene, dovremo aspettare altre fughe di notizie per questo. Per coloro che non lo sanno, l’A22 sarà lo smartphone 5G più economico dell’azienda.

Il Galaxy F22 invece, potrebbe prendere in prestito molte specifiche chiave da quest’ultimo. Il Galaxy A22 è dotato di un modulo tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 MP. L’obiettivo principale è accompagnato da una lente ultrawide da 8 MP e da un obiettivo da 2 MP. Per i selfie, ci sarà un singolo sparatutto da 13 MP posizionato all’interno di una tacca a goccia d’acqua.

Samsung

Senza categoria