Samsung Galaxy A22 5G ha appena ottenuto la certificazione Wi-Fi Alliance; oramai è certo. Il suo debutto è dietro l’angolo. Per chi non lo sapesse, si tratta del budget phone 5G più economico del marchio.

Samsung Galaxy A22 5G: cosa sappiamo?

Rapporti precedenti hanno affermato che debutterà nelle varianti 4G e 5G a seconda del mercato di riferimento in cui verrà venduto. La variante 5G del device ha ricevuto la certificazione dall’autorità Wi-Fi Alliance. Questa è un indizio che celerebbe il suo imminent arrivo.

Il Galaxy A22 5G i numeri di modello SM-A226B / DSN e SM-A226 è emerso alla Wi-Fi Alliance. I due elenchi rivelano che supporta Wi-Fi dual-band, 5G e funzionano su Android 11 OS. Recentemente, il terminale è stato avvistato sulla piattaforma di benchmarking Geekbench con il chipset Dimensity 700 e 6 GB di RAM.

Si ipotizza che il questo prodotto arrivi con uno schermo LCD IPS da 6,5 ​​pollici con una tacca a goccia. Non è chiaro se il telefono supporterà la risoluzione HD + o Full HD +.

Dovrebbe arrivare con una selfie camera da 13 megapixel. La configurazione della fotocamera posteriore del telefono dovrebbe comprendere una lente da 48 Mpx. Funzionerà sul sistema operativo Android 11 e verrà fornito con uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale per la sicurezza biometrica dei dati. Le altre specifiche dello smartphone sono nascoste.

Il Galaxy A22 5G potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 229 euro (~ $ 276). Si dice che possa arrivare come il telefono Samsung pronto per il 5G più economico del brand. Potrebbe essere disponibile in diverse colorazioni: si parla del grigio, bianco, verde e viola. È probabile che rompa la copertura a giugno. Alcuni mercati come quello indiano dovrebbero ricevere la versione con modem LTE.

