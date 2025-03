Un adattatore wireless 2 in 1 per CarPlay e Android Auto: tuo a 25,99

Se desideri eliminare i cavi superflui ed avere un accesso più comodo a Apple CarPlay o Android Auto, il PASLDA Adattatore Wireless 2 in 1 è quello che fa per te. Questo dispositivo compatto ti permette di convertire il collegamento via cavo in una connessione wireless, garantendoti un’esperienza d’utilizzo più fluida e senza il fastidio di cavi.

La sua installazione è semplicissima: ti basterà collegare l’adattare alla porta USB della tua auto e in pochi secondi il dispositivo stabilirà la connessione con il tuo smartphone. Non sono necessarie inoltre configurazioni complicate, e basterà un solo collegamento iniziale per poi utilizzare l’adattatore ogni volta che sali in auto.

Questo dispositivo è compatibile con tutte le auto dotate di CarPlay e Android Auto cablato. Funziona anche con iOS 12 e successivi, iPhone, e Android 11 e modelli successivi.

Grazie alla tecnologia avanzata, questo adattatore ti assicura una connessione stabile e senza ritardi. Potrai usarlo per la navigazione GPS, lo streaming musicale e anche per le chiamate in vivavoce senza interruzioni, proprio come con il collegamento via cavo. In questo modo potrai parlare in totale sicurezza, e senza il bisogno di cavi o auricolari.

Si tratta di un oggetto estremamente piccolo e leggero, che si integra perfettamente all’abitacolo della tua auto senza occupare spazio inutile.

In conclusione, se sei stanco di collegare e scollegare il telefono ogni volta che entri in auto, il PASLDA Adattore Wireless ti permetterà di goderti CarPlay e Android Auto senza fili, migliorando il comfort e la praticità durante i tuoi viaggi. Acquistalo subito a 29,99€ grazie allo sconto straordinario del 25%. Inoltre potrai applicare un ulteriore sconto di 4€ al momento dell’acquisto.