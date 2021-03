Secondo un rumor delle ultime ore, il Galaxy A82 targato Samsung avrà a bordo una fotocamera fotocamera principale da be 64 MP: questo sensore verrà fornito da Sony.

Galaxy A82 con cam da 64 MP

Il progetto di Samsung di ampliare ulteriormente la sua gamma di dispositivi Galaxy A continua e un’indiscrezione appena emersa dalla Rete non fa che confermarlo: il colosso sudcoreano starebbe infatti sviluppando il nuovo Galaxy A82, smartphone che dovrebbe godere di una fotocamera principale da 64 MP. Il sensore in questione dovrebbe essere fornito da Sony e presumibilmente sarà l’obiettivo IMX686, rilasciato alla fine del 2019 e finora utilizzato da una varietà di smartphone di marchi cinesi tra cui Xiaomi e Huawei.

A parte le specifiche della fotocamera, non è al momento chiaro dove verrà posizionato il sensore e se il Galaxy A82 avrà o meno una configurazione della fotocamera rotante simile al suo predecessore Galaxy A80.

Nell’attesa di avere maggiori ragguagli sull’A82, ricordiamo che ieri sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72. I due telefoni, già disponibili in Italia sono in vendita in due varianti per l’A52 – 4G e 5G – e una per l’A72. Il processore del Galaxy A52 4G è lo Snapdragon 720G mentre quello per il modello 5G è lo Snapdragon 750G ed entrambi sono supportati da 6GB di RAM e 128GB di storage interno. A bordo del Galaxy A72 troviamo invece il chipset SoC Qualcomm Snapdragon 720G supportato da 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Galaxy A72 a 499,90€ (su Amazon a questo indirizzo);

Galaxy A52 5G a 459,90€ (su Amazon a questo indirizzo);

Galaxy A52 a 379,90€ (su Amazon a questo indirizzo).

