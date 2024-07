Friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL: oggi è tua con il 26% di sconto

La friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 26%, a soli 88,88€ rispetto al prezzo originale di 119,99€. Se cerchi un alleato formidabile per preparare pasti gustosi e sani con straordinaria facilità, non troverai un’offerta migliore di questa.

La friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL è progettata per preparare pasti con una quantità minima di olio. Utilizzando la tecnologia di circolazione dell’aria calda, questo dispositivo è in grado di cucinare una vasta gamma di alimenti in modo uniforme e croccante, mantenendo un basso contenuto di grassi. Con una capacità di 5,5 litri, è perfetta per le famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici.

Il pannello di controllo digitale della friggitrice ad aria Russell Hobbs offre diverse funzioni preimpostate, permettendo di scegliere tra modalità come friggere, cuocere al forno, grigliare e arrostire. Il timer integrato e la regolazione della temperatura fino a 200°C garantiscono un controllo preciso durante la cottura, mentre il cestello antiaderente removibile facilita la pulizia.

Consumando meno elettricità rispetto a un forno tradizionale, la friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL consente di risparmiare sui costi energetici senza compromettere la qualità del cibo. Inoltre, il design compatto e moderno si adatta facilmente a qualsiasi cucina, occupando uno spazio ridotto sul piano di lavoro. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistala subito per averla a meno di 90€!