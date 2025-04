Questa è una pentola magica: cucina deliziosa anche se non ne hai voglia

Scopri la comodità di una slow cooker con questa pentola magica: non si usa sul fornello ma è comunque facile da sfruttare nel quotidiano. Non hai voglia di cucinare? Metti gli ingredienti al suo interno e avvia il programma per ottenere piatti deliziosi tanto da leccarsi i baffi. Funziona in modalità diverse ed è pratica ed efficiente. Visto che su Amazon è andata in sconto con un ribasso del 23%, questo è il momento giusto per concludere l’affare: completalo subito con soli 99,99€.

Instant Pot Duo: la pentola magica che tutti vogliono

Si chiama Istant Pot Duo ed è una delle slow cooker più famose. Come funziona? In realtà puoi usarla per mille ragioni diverse perché ha funzioni per la cottura a pressione, per quella lenta, per scaldare e tenere al caldo così come per creare fantastici yogurt fatti in casa. Il lato più pratico di questa pentola magica è che non devi improvvisarti chef: hai a disposizione tutti i comandi per ogni genere di alimento, basta mettere il cibo al suo interno, scegliere la cottura (pressione, lenta, sauté) e la tipologia (brodo, stufato, chili, pollame, porridge e altri) ed il tutto è fatto.

Con il suo contenitore realizzato completamente in acciaio inossidabile non solo hai uno strumento di qualità elevata ma nessun gusto viene assorbito dal rivestimento, permettendoti di usarlo sia con dolce che salato. Dimensioni compatte, 8 litri di capienza e display LED con timer per sapere sempre quanto manca alla fine. Se vuoi trovare pronto per un determinato orario, puoi impostare altresì la partenza ritardata e tornare a casa con il cibo fumante e pronto per essere impiattato.

Non perdere questa pentola magica ma anzi, porta subito a casa la tua Istant Pot Duo con soli 99,99€ su Amazon grazie allo sconto del 23% ora disponibile in pagina. Aggiungila al tuo carrello.