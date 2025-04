Con Kenwood in cucina hai un robot multifunzione di qualità (prezzo TOP)

Kenwood è uno di quei marchi che puoi acquistare ad occhi chiusi: sai già che la qualità è assicurata. Quindi se stai cercando un robot da cucina multifunzione e vuoi un prodotto che sia funzionale e affidabile, con questa variante del brand hai trovato ciò che ti occorre. Non solo dotato di diverse lame per tagli di ogni genere ma anche di frullatore da usare ogni giorno. Collegati ora su Amazon dove lo acquisti a 94,90€ grazie allo sconto del 30%. Il prezzo crolla e tu hai un dispositivo geniale in casa, aggiungilo subito al carrello.

Robot da cucina Kenwood: non è mai stato così semplice stare ai fornelli

Preparare da mangiare può essere semplicissimo quando hai i giusti elettrodomestici in cucina. Se ami le verdure e sei solito prepararle in mille modi diversi, il robot da cucina Kenwood non può che fare al caso tuo. È composto dal motore principale e da due pezzi aggiuntivi: il contenitore per il taglio e il frullatore. Sempre in confezione ti vengono fornite ben un gruppo di lame in acciaio inox così come uno spremiagrumi, un disco emulsionatore e un disco con lame in acciaio per tritare ghiaccio, erbe e così via.

Monta il pezzo che ti occorre e accendi il motore che con 2 velocità soddisfa ogni tua richiesta. Se hai bisogno di un tocco in più, usa la manopola con funzione Pulse per un controllo totale. La capienza dei contenitori è di circa 2 litri per la ciotola e di 1,2L per il frullatore così da offrirti comodità senza dover, per forza di cose, effettuare gli step in più passaggi. Impasta, trita, sminuzza, mescola e affetta con un solo prodotto a tua disposizione. Salvi spazio in cucina senza rinunciare a niente.

Con soli 94,90€ su Amazon, il robot da cucina di Kenwood è quello giusto da acquistare. Non perdere tempo e portalo subito a casa perché ora è disponibile con uno sconto del 30%, aggiungilo al carrello ed il gioco è fatto.