Non il classico: ventilatore a piantana di Design e Smart, pazzesco

Immagina: è piena estate, sei sul divano e ti stai finalmente godendo un po’ di riposo dopo aver sudato sette camicie eppure ti manca qualcosa. Ah, ecco… Un po’ di aria fresca ma purtroppo non si muove una foglia fuori. Ci vorrebbe proprio qualcuno che accendesse il ventilatore ma sei solo a casa e non hai le forza di alzarti… Cosa fai? Naturalmente prendi in mano lo smartphone o chiedi ad Alexa. Tuttavia questo lo puoi fare solo se hai un Dreo Smart a casa, un eccezionale ventilatore a piantana di design e smart. Gioca d’anticipo e non trovarti nella situazione, ma anzi, apri Amazon e spunta il coupon così lo paghi soli 119,99€. Cosa aspetti?

Ventilatore a piantana: come Dreo Smart nessuno

Non solo è un modello tecnologicamente avanzato ma è anche bello a vedersi. Il ventilatore a piantala Dreo Smart lo puoi mettere ovunque in casa senza che sia un pugno nell’occhio con il suo piede cromato, stile bionico e un’efficienza senza pari. Lo controlli con il suo telecomando oppure sfrutti l’app sullo smartphone o, ancora, direttamente con la voce perché si collega si ad Amazon Alexa che Google Assistant.

Il montaggio è semplicissimo e richiede qualche minuto. Il piede ha persino un’altezza regolabile per soddisfare ogni esigenza e il suo funzionamento è semplice quanto efficiente. Il motore integrato ha una potenza elevata tanto da poter creare una brezza percepibile anche a metri e metri di distanza. Scegli una tra le 3 modalità (normale, turbo o automatica) e una tra le 8 velocità per rimanere sempre fresco. Altro punto a favore del modello è il suo grado di silenziosità con cui non creerà fastidi ronzii nelle ore notturne.

Il ventilatore, tuttavia, non finisce di stupire con la sua oscillazione sia sull’asse verticale che orizzontale. Infine, ma non per importanza, include un timer per essere programmato.

A soli 119,99€ su Amazon, il Dreo Smart è il ventilatore a piantana di design da mettere in casa. Collegati e spunta il coupon in pagina per portarlo a casa.