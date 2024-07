Fotovoltaico da balcone: offertissima Anker per il Prime Day

L’energia solare rappresenta una delle soluzioni più affascinanti per ridurre le spese energetiche domestiche e contribuire alla sostenibilità ambientale. Tuttavia ci sono alcuni limiti importanti che impediscono a gran parte delle persone di attingere a questa grande opportunità. Il limite maggiore è la possibilità di sfruttare un tetto di proprietà per installare i propri pannelli, collegandoli all’impianto di casa ed iniziando così immediatamente a risparmiare. Tuttavia questo limite è stato oggi abbattuto dalla nascita dei pannelli solari da balcone, utili a creare un impianto fotovoltaico anche all’interno di spazi minimi.

Anker rende ora questa possibilità ancor più accessibile non soltanto grazie a kit di facile installazione ed utilizzo, ma anche con una vetrina di sconti che, in occasione del Prime Day, si fanno particolarmente interessanti.

Anker: fotovoltaico da balcone, occasionissima Prime Day

Anker offre una vasta selezione di prodotti che coprono tutte le necessità per creare un sistema fotovoltaico da balcone efficiente. Scegliere l’energia solare significa risparmiare e sostenere l’ambiente, sfruttando le risorse disponibili nel migliore dei modi. Quelli che seguono sono i kit che il gruppo ha predisposto per il Prime Day, creando configurazioni predefinite che ottimizzano il vantaggio economico immediato e consentono di accedere ad un risparmio continuativo e di lungo periodo poi.

Anker Solarbank 2 E1600 Pro

Il Solarbank 2 E1600 Pro è un sistema fotovoltaico da balcone integrato che combina un inverter, un controller e una batteria in un unico dispositivo. Questa configurazione (un vero e proprio unicum sul mercato) facilita notevolmente l’installazione e riduce il numero di componenti necessarie, rendendo il sistema ideale per chi cerca una soluzione energetica sostenibile senza dover affrontare lavori complessi. Non servirà l’intervento di alcun tecnico e si avrà immediatamente a disposizione un impianto destinato a durare almeno 6000 cicli completi di ricarica: il calcolo è presto fatto e per molte bollette ci si potrà mettere in tasca tutto quanto il Sole vorrà consentire di risparmiare.

Efficienza massima

Il Solarbank è dotato di quattro controller MPPT (Maximum Power Point Tracking) da 600W ciascuno, in grado di gestire fino a 2400W di input solare, massimizzando così la produzione di energia e riducendo le bollette elettriche, specialmente nei periodi più soleggiati. La possibilità di avere 4 controller consente di collegare quattro stringhe di fotovoltaico in produzione, garantendo così la miglior copertura anche per balconi e terrazze (o giardini) con spazi più generosi.

Gestione intelligente dell’energia

Progettato per lavorare in sinergia con il contatore intelligente Anker SOLIX, il Solarbank 2 E1600 Pro permette di monitorare e regolare in tempo reale l’output energetico, riducendo gli sprechi e ottimizzando l’efficienza del sistema. Così facendo, autoconsumo e accumulo vengono bilanciati in automatico e consentono la massimizzazione del valore dell’energia prodotta, a livello istantaneo.

Installazione semplice

Grazie al suo design integrato, l’installazione del Solarbank è rapida e senza complicazioni. Non è necessario collegare inverter esterni o altri componenti, riducendo il tempo e i costi di installazione.

Espandibilità modulare

Il Solarbank 2 E1600 Pro offre la possibilità di espandere la capacità di storage con l’aggiunta di fino a cinque batterie di espansione, aumentando l’autonomia energetica fino a 9.6kWh. Questo consente di iniziare con una configurazione di base e aumentare la capacità in un secondo momento, secondo le necessità energetiche della famiglia.

Pannelli solari bifacciali

Il sistema viene fornito in combinazioni da due o quattro pannelli da 435W ciascuno (bifacciali), permettendo di massimizzare la produzione di energia nello spazio disponibile. L’utilizzo di uno smart meter ottimizza ulteriormente lo scambio di energia con l’impianto domestico e proietta il rientro dell’investimento in un range temporale di appena cinque anni. Nella scelta del kit, l’opzione da quattro pannelli è quella che consente di gestire al meglio la capacità complessiva: quando lo spazio è sufficiente, è questa l’opzione che consente di aumentare il valore totale del proprio allestimento.

Anker Solarbank 2 E1600 Plus

L’impianto di accumulo di energia solare Solarbank 2 E1600 Pro/Plus fornisce energia in base alle impostazioni dell’utente o alla domanda di consumo energetico identificata in modo intelligente. L’impianto può accumulare l’energia fotovoltaica in eccesso nella batteria oppure continuare a fornire energia all’abitazione anche quando la luce solare scarseggia o è assente utilizzando i pannelli fotovoltaici insieme alla batteria. Una volta che l’energia fotovoltaica generata soddisfa le esigenze per il consumo di elettricità domestico e la carica della batteria, l’energia in eccesso verrà immessa nella rete elettrica per essere utilizzata.

La versione “Plus” conserva la totalità delle caratteristiche del modello “Pro”, ma offre una capacità inferiore, rendendo il costo più accessibile e aprendo la possibilità del fotovoltaico da balcone a un pubblico più ampio. Il Solarbank 2 E1600 Plus, in particolare, ha un numero inferiore di controller MPPT, consentendo l’installazione di un massimo di due stringhe da 600W – per un totale di 1200W. Questo limita la produzione di energia ma, a fronte di un prezzo iniziale inferiore, ottimizza il bilanciamento tra costi e opportunità, ottimizzando il bilanciamento complessivo per aumentarne il valore intrinseco.

Offerte Prime Day

Scegliere i kit Anker in occasione del Prime Day è una decisione che offre una doppia opportunità di risparmio: sconti immediati sui kit Anker da una parte ed un risparmio a lungo termine sulle bollette poi. Entrambi gli aspetti vanno messi pertanto sul piatto della bilancia nel considerare i prezzi disponibili in queste ore: l’opportunità è chiaramente e oggettivamente importante e lo si può pesare direttamente nel proprio portafoglio. Il calcolo è presto fatto: nel configurare il proprio kit fotovoltaico da balcone è possibile risparmiare fino a 1100€, ma solo se si approfitta delle offerte disponibili entro la data ultima del 21 luglio.

Questi alcuni dei prezzi più interessanti messi in vetrina da Anker:

Ma le offerte non finiscono qui, perché per chi ordina immediatamente un Solarbank 2 E1600 Plus o un Solarbank 2 E1600 Pro è a disposizione in omaggio anche quel SOLIX Smart Meter (valore commerciale pari a 129€) che aumenta in modo cospicuo il valore complessivo del kit grazie ad una migliore gestione delle risorse per l’autoconsumo. Questa offerta scade il 17 luglio 2024, pertanto occorre approfittarne immediatamente e fare così proprio un fotovoltaico da balcone ancora più performante e conveniente.

