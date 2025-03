Octopus: il costo della materia prima Luce sotto i 0,14 euro/kWh

L’offerta Octopus Fissa 12 Mesi del fornitore energetico Octopus propone una tariffa luce molto vantaggiosa: 0,1397 euro/kWh, tra le più basse dell’intero panorama del mercato libero in Italia. Lo stesso discorso è valido anche per la tariffa del gas, con il costo della materia prima pari a 0,51 euro/Smc. Per beneficiare dei prezzi appena indicati è sufficiente sottoscrivere l’offerta Octopus Fissa entro il 31 marzo.

Entrambe le tariffe resteranno inoltre a prezzo fisso per un anno, indipendentemente dall’andamento del mercato. Al termine poi dei primi 12 mesi, i clienti Octopus possono di nuovo scegliere la tariffa più conveniente tra Fissa e Flex in base ai loro consumi. Si tratta di un’opzione, quest’ultima, che pone il fornitore energetico britannico in una posizione di primo piano rispetto alla concorrenza, solita invece ad alzare i prezzi dopo la fase iniziale.

Le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi valide fino al 31 marzo

Ecco ora un riepilogo delle tariffe luce e gas dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi. Come da titolo, i prezzi resteranno validi fino al 31 marzo.

Luce (tariffa monoraria)

materia prima Luce: 0,1397 euro/kWh (prezzo fisso per dodici mesi)

(prezzo fisso per dodici mesi) costi di commercializzazione: 96 euro l’anno (invece di 108 euro)

Gas

materia prima Gas: 0,51 euro/Smc (prezzo fisso per dodici mesi)

(prezzo fisso per dodici mesi) costi di commercializzazione: 96 euro l’anno (invece di 108 euro)

Gli altri costi presenti in bolletta, ed indipendenti da Octopus Energy, sono quelli relativi alle imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, insieme alle spese per il trasporto e la gestione del contatore.

Cosa succederà dopo il 31 marzo? La cosa certa è che cambieranno le tariffe, non sappiamo però se in negativo o positivo. A questo proposito, bisogna tenere conto di due elementi: da una parte l’attuale situazione geopolitica, che non invita all’ottimismo, anzi, complice anche la recente decisione di Trump di imporre i dazi del 25% sulle auto importate negli Stati Uniti; dall’altra le tariffe già competitive sia della luce che del gas, in aggiunta allo sconto sui costi di commercializzazione. Ecco perché l’invito è quello di sottoscrivere l’offerta con queste tariffe prima che termini.