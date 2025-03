Risparmia in bolletTa con il termostato tado

Il Termostato Intelligente X di tado è un sistema completo per il controllo intelligente del riscaldamento domestico, progettato per semplificare la gestione della temperatura e ottimizzare il consumo energetico. Una soluzione davvero geniale per risparmiare in bolletta e vivere in modo più sostenibile. Puoi trovare il kit iniziale, con un Termostato Ambiente Cablat e un Bridge X, che funge da Thread Border Router per connettere i dispositivi tado° a Internet e alla rete smart home in sconto su Amazon al -50% a 99,99 euro.

Le caratteristiche del kit con il termostato tado

Il Termostato Intelligente X è compatibile con quasi tutte le caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi (Relay o OpenTherm), incluso il riscaldamento a pavimento ad acqua. Può essere installato facilmente in sostituzione dei termostati esistenti e consente di regolare la temperatura tramite l’app tado° o comandi vocali attraverso smart speaker come Alexa, Siri e Google.

Il Bridge X, invece, è essenziale per collegare i dispositivi tado° X a Internet e al cloud di tado°, garantendo una gestione remota e l’integrazione con altri dispositivi smart home compatibili con lo standard Matter. Funziona anche come amplificatore di segnale per abitazioni di grandi dimensioni.

È importante notare che il kit non è compatibile con i modelli tado° V3+ o precedenti, né con dispositivi non supportati da Matter. Questo sistema rappresenta una soluzione avanzata e futura per il controllo del riscaldamento, riducendo gli sprechi energetici e migliorando il comfort domestico. Spendi 99,99 euro ora, risparmi per sempre.