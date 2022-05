Fortnite x Doctor Strange: ecco skin e oggetti di Scarlet Witch

Marvel ed Epic Games annunciano l’ennesima collaborazione per Fortnite. Il popolare battle royale, che da oggi puoi tornare a giocare anche su iPhone e iPad, accoglie infatti un pacchetto di contenuti tratto da Doctor Strange e il Multiverso della Follia, il nuovo film disponibile nelle sale.

Nel Negozio Oggetti di Fortnite è possibile infatti acquistare adesso costumi e oggetti dedicati a Scarlet Witch, nota anche come Wanda Maximoff, una delle protagoniste indiscusse del recente Universo Cinematografico Marvel.

Fortnite e Doctor Strange: i contenuti dedicati a Scarlet

L’incantatrice di Sokovia, a cui è dedicato questo nuovo pacchetto di contenuti, risplende con la Magia del Caos sull’Isola portando con sé un dorso decorativo, un piccone, una schermata di caricamento dedicata e ovviamente una skin.

Con il costume di Scarlet è incluso infatti il Dorso decorativo Mantello di Wanda: entrambi si illuminano di Magia del Caos quando infliggono danni agli avversari. Inoltre, nel Negozio oggetti troviamo anche il Piccone Ascia del Caos, descritto come un artefatto fisico formato dall’energia magica, e la Emote Manipolazione dell’Energia Psichica, pensata per liberare il potere psionico.

Tutti questi oggetti possono essere acquistati, come al solito, individualmente o tutti insieme nel bundle chiamato semplicemente Scarlet Witch. Quest’ultimo comprende ovviamente anche la schermata di caricamento “Oltre la Dimensione Specchio”.

Fortnite è disponibile per le principali piattaforme da gioco. Di recente, per festeggiare lo Star Wars Day, è tornato a riempire l’isola con una serie di oggetti e contenuti tratti dalla famosa saga cinematografica, in attesa della prossima stagione che potrebbe vedere l’atteso debutto di Darth Vader.