Doctor Strange 2: se e quando arriverà su Disney+

Doctor Strange 2, uno dei film più attesi in questi giorni, uscirà nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 4 maggio 2022. Come immaginabile, si è già innescata la corsa ai biglietti per aggiudicarsi una poltrona e vedere il sequel del primo grande titolo, già disponibile su Disney+.

Tuttavia, molti abbonati al servizio di streaming on demand, si stanno chiedendo se e quando Doctor Strange 2 arriverà anche sulla piattaforma Disney+. Una cosa è certa, gli appassionati di Marvel Studios potranno assicurarsi la visione nei prossimi giorni sul grande schermo.

Ovviamente, molti di coloro che sono abbonati a Disney stanno aspettando con ansia la data in cui sarà disponibile a catalogo per goderselo comodamente da casa. Scopriamo insieme cosa sappiamo in merito a questo e quali informazioni certe abbiamo.

Doctor Strange 2 arriverà su Disney+, ma quando?

Doctor Strange 2, abbreviazione del titolo originale Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscirà nei cinema italiani mercoledì 4 maggio 2022. Il dottore Stephen Strange continuerà quindi le sue ricerche sul Time Stone. Tuttavia, le cose diventeranno più difficili perché dovrà affrontare il tradimento di un suo amico, ora trasformatosi in nemico.

Se abbiamo la certezza che questo nuovo capitolo arriverà anche su Disney+, per la gioia di tutti gli abbonati al servizio, purtroppo però, ad oggi, non sappiamo ancora quando. Infatti, per il titolo in oggetto Disney non si è ancora pronunciata in merito a una possibile data della sua disponibilità sulla piattaforma streaming on demand.

Secondo alcune stime, confrontando quanto è passato dall’uscita nei cinema di altri film Marvel a quando sono stati caricati a catalogo Disney+, potrebbero passare all’incirca una settantina di giorni. Quindi le ipotesi ricadono a inizio luglio 2022.

Abbiamo perciò circa 2 mesi di attesa prima che Doctor Strange 2 sarà probabilmente inserito tra i titoli in arrivo a luglio 2022. L’unica cosa che possiamo fare per distrarre l’attesa è guardare tutte le novità in arrivo su Disney+ durante tutto il mese di maggio 2022.

