Fortnite festeggia Star Wars con oggetti e skin per due settimane

Quello tra Star Wars e Fortnite è un connubio che non può che rivelarsi vincente: a dimostrazione di ciò, Epic Games ha annunciato di voler festeggiare il 4 maggio, il cosiddetto “Star Wars Day“, mettendo a disposizione degli appassionati del battle royale una serie di oggetti e skin per le prossime due settimane.

Fino al 17 maggio 2022 è infatti possibile acquistare gli oggetti a tema Star Wars degli anni passati, che potranno essere utilizzati negli incarichi speciali per sbloccare uno stendardo dell’Impero Galattico. Qualsiasi costume legato alla serie non appartenente al Pass Battaglia e che è stato in passato nel negozio oggetti farà ritorno per l’occasione.

Fornite x Star Wars: gli oggetti e le skin disponibili fino al 17 maggio 2022

Cominciamo dagli oggetti. Tornano le spade laser di personaggi iconici della saga come Luke Skywalker e Mace Windu, insieme all’arma con elsa laser di Kylo Ren, antagonista dell’ultima trilogia cinematografica. Arriva anche la spada di Obi-Wan, proprio quando questo mese debutterà la serie TV a lui dedicata su Disney .

Oltre a queste, ci sarà anche il ritorno del Fucile Blaster E11, che è possibile trovare in alcuni posti di blocco costruiti dagli assaltatori imperiali proprio allo scopo di andare alla ricerca di Obi-Wan. Una volta che ne avrai raggiunto uno, potrai scambiare i lingotti con un blaster.

Inoltre, i nuovi incarichi di Star Wars attivi fino alle 6:00 ora italiana del 17 maggio 2022 permettono di ricevere uno Stendardo dell’Impero. Basterà completarne cinque e riguarderanno azioni come sequestrare un veicolo, confiscare e usare della merce di contrabbando Jedi (la spada laser) e molto altro ancora.

Infine, tornano disponibili per l’acquisto i seguenti costumi:

Assaltatore Imperiale

Kylo Ren

Zorii Bliss

Finn

Rey

Soldato Sith

Boba Fett

Fennec Shand

Krrsantan

Fortnite è disponibile per le principali piattaforme di gioco. Per le prossime settimane si parla addirittura di Darth Vader, ma non ci sono per adesso conferme ufficiali.